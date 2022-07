Bolívia x Colômbia feminino (11/7): onde assistir a Copa América hoje

Nesta segunda-feira, 11 de julho, as seleções de Bolívia x Colômbia feminino se enfrentam pela segunda rodada do grupo A na Copa América Feminina, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali. Confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

A sede da competição este ano é a Colômbia, escolha da Conmebol.

Onde assistir Bolívia x Colômbia feminino hoje?

O jogo da Bolívia x Colômbia feminino hoje não tem transmissão. A partida começa às 21h (Horário de Brasília), nesta segunda-feira, pela rodada da Copa América Feminina.

Os confrontos da Copa América nesta segunda não possuem transmissão nem pela televisão como também online, para a infelicidade do torcedor apaixonado por futebol feminino. A única opção para acompanhar o jogo são através da transmissão de lances pelos perfis oficiais das seleções.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Onde assistir Bolívia x Colômbia feminino hoje: Sem transmissão

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

Bolívia e Colômbia na Copa América Feminina

De maneira esmagadora, a Bolívia foi derrotada pelo Equador logo na estreia da competição feminina no grupo A, por 6 a 1 no placar. As bolivianas chegaram a marcar o gol de honra, mas nada que mudasse de fato o resultado ao apito final.

Agora, o elenco promete correr atrás da vitória nesta segunda-feira para quem sabe garantir-se na próxima fase em busca do seu primeiro título. O time está em 5º lugar sem pontos marcados.

Escalação do Bolívia: Andrea Vera; Vaquero, Melgar, Morales, Yuditza Jimena Salvatierra; Basualdo, Guzman, Samantha Nicole, Salvatierra; Rojas e Flores Segovia.

Anfitriã do torneio, a Colômbia fez bonito ao vencer o Paraguai por 4 a 2 na rodada de abertura do torneio. Com o elenco completo, o time deve manter as principais jogadoras para buscar novamente os três pontos no grupo A e, consequentemente, manter o favoritismo.

A seleção colombiana está em segundo lugar com 3 pontos.

Escalação do Colômbia feminino: Perez; Mónica Ramos Santana, Arias, Carabalí, Vanegas; Montoya, Bedoya, Caicedo, Usme; Leicy Santos e Mayra Ramírez.

Classificação da Copa América Feminina 2022

Por cinco rodadas, as equipe de cada grupo se enfrentam. Ao fim da primeira fase, somente o primeiro e segundo disputam as semifinais, enquanto os terceiros lugares disputam o quinto lugar, jogados sempre em partida única o mata-mata.

A semifinal será em 25 e 26 de julho, com a final em 30 de julho sempre com sede colombiana.

GRUPO A

1 Equador – 3 pontos

2 Colômbia – 3 pontos

3 Chile – 0 ponto

4 Paraguai – 0 ponto

5 Bolívia – 0 ponto

GRUPO B

1 Brasil – 3 pontoss

2 Venezuela – 3 pontos

3 Peru – 0 ponto

4 Uruguai – 0 ponto

5 Argentina – 0 ponto

Leia também: Copa América Feminina jogos do Brasil: veja calendário 2022