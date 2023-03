Braga x Porto: onde vai passar o jogo do Porto hoje na TV e online (19/03)

Saiba onde assistir ao jogo do Porto hoje ao vivo. Foto: Reprodução Dom Le Roy by Pexels

Mesmo com a diferença de oito pontos, o Porto ainda mantém viva a esperança de conquistar o título português na temporada. Neste domingo, 19 de março, visita o Braga em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Português, às 15h (horário de Brasília). O jogo do Porto acontecerá no Estádio de Braga.

Transmissão jogo do Braga x Porto

O jogo do Porto hoje terá transmissão ao vivo na ESPN 3, na TV paga, e Star Plus, serviço de streaming, para todo o Brasil.

Nenhum canal aberto vai exibir o duelo do futebol português neste domingo.

O torcedor deve sintonizar a emissora para assistir o jogo entre Braga e Porto no Campeonato Português. Só está disponível em operadoras de TV por assinatura. O mesmo acontece com a plataforma de streaming para assinantes.

Qual o time titular do Porto?

Eliminado da Champions, o técnico Sérgio Conceição deve utilizar a escalação titular do Porto neste sábado. No gol, Diogo Costa mantém a numeração principal, assim como os defensores Pepê, Fábio Cardoso, Marcano, Sanusi.

No meio de campo, é provável que Otávio volte a jogar.

Goleiro: Diogo Costa

Defensores: Pepê, Fábio Cardoso, Marcano, Sanusi

Meias: Grujic, Matheus Uribe, Evanilson (Otávio)

Atacantes: Eustáqui, Galeno e Taremi

Uribe vai assinar com o Flamengo?

O novo alvo do Flamengo é Matheus Uribe, volante do Porto. O atleta de 31 anos foi titular no empate com a Inter de Milão na última terça-feira, na Liga dos Campeões.

No entanto, segundo o portal Goal, o técnico Sérgio Conceição é um dos obstáculos para a contratação do jogador. O treinador quer manter o atleta em seu elenco, mas a Diretoria do Rubro-Negro pensa o contrário.

Segundo o jornal O Dia, Uribe pode assinar pré-contrato com outro time. O clube brasileiro pode assinar com ele até 3 de abril.

🚨 URGENTE: Flamengo e Matheus Uribe chegam a acordo. O clube, agora, tenta convencer o Porto da liberação imediata. #colunadofla pic.twitter.com/aAOpEzCkU2 — Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) March 16, 2023

Porto eliminado da Champions

O Porto lutou bravamente, mas está eliminado da Liga dos Campeões. O elenco português foi superado pela Inter de Milão nas oitavas de final pelo placar agregado em 1 x 0.

No primeiro jogo, a equipe italiana saiu na frente com gol de Lukaku, no segundo tempo, na Itália. Na volta, o elenco português fez de tudo para buscar o empate e quem sabe a virada, mas esbarrou na efetiva defesa italiana nos dois tempos.

Com o resultado, a Inter garantiu a vantagem pelo gol no jogo de ida e carimbou o passaporte até as quartas de final. Já o time do Porto terá que se contentar em brigar no Campeonato Português e na Taça de Portugal.

