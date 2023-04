Brusque x Criciúma: onde assistir ao jogo da final do Catarinense (08/04)

Valendo o título do Campeonato Catarinense, as equipes de Brusque x Criciúma disputam a partida de volta neste sábado, 8 de abril, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque. Com início às 16h30 (horário de Brasília), o vencedor levanta o troféu de campeão estadual na temporada 2023.

No jogo de ida, o Criciúma venceu o Brusque por 1 a 0 e por isso joga pelo empate neste sábado. O Brusque precisa vencer com dois gols ou mais na diferença se quiser o título.

Qual canal vai passar Brusque x Criciúma hoje ao vivo

NSC TV e as plataformas OneFootball e NSports transmitirão o jogo entre Brusque x Criciúma neste sábado ao vivo na final do Campeonato Catarinense.

Para todo o estado de Santa Catarina, a afiliada da Rede Globo vai transmitir a final de graça. É só ligar o televisor o canal e curtir ao vivo.

Quem mora em outros estados pode sintonizar o OneFootball e a plataforma NSports. Porém, as partidas estão à venda por diferentes valores entre as opções. Dá para assistir no computador e no aplicativo para celular ou tablet.

Escalações de Brusque e Criciúma

Após o primeiro confronto da final, com vitória do Criciúma, as equipes devem entrar em campo neste sábado da seguinte maneira:

Brusque: Matheus Nogueira; Toty, Wallace, Éverton Alemão, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, João Pedro, Jhemerson; Everton Bala, Cléo Silva e Guilherme Queiroz.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia, Marcelo Hermes; Rômulo, Arilson, Felipe Mateus, Marcinho; Fabinho e Eder.

Tem premiação?

Diferente dos demais campeonatos estaduais no Brasil que não premiam o campeão, a Federação Catarinense de Futebol dará R$ 100 mil e um carro. O segundo colocado vai embolsar R$ 50 mil.

A FCF divulgou que a premiação em dinheiro é uma forma de recompensa por todo o esforço dentro de campo para chegar até a final. Além dos finalistas, nenhum outro clube ganhará premiações.

O valor do carro ou a marca não foi divulgado.

Quem são os campeões catarinenses?

Empatados em 18 títulos cada, Avaí e Figueirense são os maiores campeões do Campeonato Catarinense em toda a história do futebol. Já o Joinville aparece com 12 troféus na segunda posição.

O Brusque é o atual campeão catarinense. O elenco busca o seu terceiro título do estadual este ano, enquanto o Criciúma pode levantar a 11ª taça.

Confira a lista completa dos campeões catarinenses.

Avaí - 18 títulos

Figueirense - 18 títulos

Joinville - 12 títulos

Criciúma - 10 títulos

Chapecoense - 7 títulos

América - 5 títulos

Metropol - 5 títulos

Caxias - 3 títulos

Carlos Renaux - 2 títulos

Olímpico - 2 títulos

Brusque - 2 títulos

Hercílio Luz - 2 títulos

Marcílio Dias - 1 título

Inter de Lages - 1 título

Paula Ramos - 1 título

Ferroviário - 1 título

Externato - 1 título

Lauro Müller - 1 título

Atlético Catarinense - 1 título

CIP - 1 título

Ypiranga - 1 título

Operário - 1 título

SER Perdigão - 1 título

