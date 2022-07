Chile x Bolívia feminino: onde assistir a Copa América hoje (17/07)

Neste domingo, 17 de julho, a bola vai rolar entre Chile x Bolívia feminino pela quarta rodada do grupo A na Copa América. Jogando no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, a partida tem início a partir das 18h (Horário de Brasília). Confira todas as informações e saiba onde assistir o jogo de hoje no futebol feminino.

A Conmebol escolheu a Colômbia para sediar a Copa América Feminina este ano.

Onde assistir Chile x Bolívia feminino hoje?

O jogo do Chile x Bolívia feminino hoje não tem transmissão pela TV ou online, com início a partir das 18h (Horário de Brasília), neste domingo pela Copa América Feminina.

Para a infelicidade dos torcedores apaixonados por futebol, o confronto da quarta rodada neste domingo não tem transmissão em nenhuma emissora. A única maneira de acompanhar o confronto é através das redes sociais de cada Seleção, seja no Twitter, Instagram ou Facebook.

Basta acessar o perfil @laverde_fbf ou @SeleccionPeru e curtir os lances. Não há imagens dos jogos.

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Onde assistir Chile x Bolívia feminino hoje: Sem transmissão

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

Como chegam Chile x Bolívia para o jogo de hoje?

Com uma vitória e uma derrota no grupo A, o Chile aparece na terceira posição com 3 pontos. Por isso, se quiser brigar pela classificação até a semifinal da Copa América, terá de se impor no confronto deste domingo e garantir os três pontos. A equipe estreou com derrota para o Paraguai, mas venceu o Equador na rodada passada por 2 a 1.

Do outro lado, a Bolívia se mantém na lanterna do grupo sem pontos marcados. São três derrotas e, sem possibilidade de classificação, a equipe apenas cumpre tabela. Este é o último jogo que a seleção da Bolívia vai jogar no torneio, se despedindo da competição.

Provável escalação de Chile x Bolívia:

Escalação do Chile: Christiane Endler; Balmaceda, Guerrero, Pardo, Saez; Lara, Araya, Lopez; Zamora, Grez e Acuña. Técnico: José Letelier

Escalação da Bolívia: Alba Tamara Salazar; Basualdo, Mendiola, Morales, Yuditza Jimena, Olga Sandoval; Salvatierra, Flores Vela, Rojas; Flores e Rojas Cuellar. Técnico: Rosana Gómez

Classificação da Copa América Feminina 2022

Na quarta rodada, a classificação da Copa América Feminina em 2022 vem sofrendo alteração em cada nova disputa das seleções. Todas as equipes mostram o desejo de garantir a vaga na próxima fase.

Ao todo são dez seleções na disputa. Cada uma delas joga quatro vezes em cinco rodadas na primeira fase, jogando entre si nos seus grupos.

As duas melhores avançam para a semifinal, enquanto as terceiras vão para a disputa do quinto lugar direto. Cada vitória vale três pontos, o empate um e a derrota nenhum.

GRUPO A

1 Colômbia – 6 pontos

2 Paraguai – 6 pontos

3 Chile – 3 pontos

4 Equador – 3 pontos

5 Bolívia – ponto

GRUPO B

1 Brasil – 6 pontos

2 Venezuela – 6 pontos

3 Argentina – 6 pontos

4 Peru – 0 ponto

5 Uruguai – ponto

