Saiba quem vai fazer o show da cerimônia de abertura no Mundial da FIFA no Catar

Com menos de sete dias para o início da Copa do Mundo, o torcedor quer saber a respeito da cerimônia oficial, evento com música, dança e apresentações especiais escolhidas à dedo pela FIFA. Mas quem vai cantar na abertura da Copa do Mundo 2022? Qual vai ser o tema? Confira tudo o que sabemos até aqui sobre o Mundial e a cerimônia.

Programação da abertura da Copa do Mundo 2022

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo está marcada para o próximo domingo, 20 de novembro, no Estádio Al Bayt, em Al Khor, Catar. Muito suspense envolve a cerimônia. Antes da bola rolar no primeiro jogo, apresentações com artistas da música são realizadas, com transmissão para todos os países do globo.

Em todas as edições, cantores, cantoras e grupos são chamados para participarem do grande baile de futebol com muita música, danças e efeitos especiais no campo antes da bola rolar.

É importante deixar claro que a FIFA não confirmou nenhuma atração na cerimônia até o momento. Porém, faltando menos de seis dias para a Copa começar, notícias e possibilidades de shows pintam na mídia. O cantor sul-coreano Jung Kook, do BTS, vai se apresentar na cerimônia da FIFA no domingo, de acordo com a revista Rolling Stones. Jung também deve participar da trilha sonora do Mundial.

Além do artista do BTS, também podem pintar na abertura Robbie Williams, cantor que se apresentou na Rússia em 2018, de acordo com o portal The Sun. Nomes como Shakira, J Balvin e Black Eyed Peas também são cogitados, mas são apenas especulações.

A cantora Dua Lipa também teve o seu nome ligado ao evento, mas ela desmentiu boatos em suas redes sociais.

Qual é o jogo da abertura da Copa do Mundo?

O jogo de abertura na Copa do Mundo da FIFA vai ser Catar e Equador, no domingo em 20 de novembro, pela primeira rodada do grupo A no Estádio Al Bayt, em Al Khor. A partida tem início às 13h (Horário de Brasília).

Seguindo a tradição, a seleção da casa é quem abre o Mundial no primeiro dia de evento. Pelo grupo A, as seleções disputarão os três pontos para tomarem a liderança do grupo e consequentemente brigarem pela classificação até o mata-mata. Também fazem parte do grupo A as equipes de Holanda e Senegal.

São três rodadas na primeira fase, onde as seleções jogam entre si nos grupos. Os dois melhores de cada grupo avançam até as oitavas de final, seguindo o chaveamento imposto pela FIFA. Depois, poderão jogar as quartas de final, semifinal e a tão sonhada final.

Tem também disputa pelo terceiro lugar.

Onde assistir a abertura da Copa do Mundo no Catar?

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo e também o primeiro jogo no domingo serão transmitidos na Globo, Sportv, GloboPlay e na Twitch, a partir das 13h (Horário de Brasília).

Pela TV aberta em qualquer lugar do país, o torcedor pode assistir na Globo toda a cerimônia de abertura da Copa do Mundo com uma super equipe. É só sintonizar para curtir.

Também dá para assistir no Sportv, canal disponível em operadoras de TV por assinatura. Se você não tem os canais pagos, entre em contato com a sua operadora.

Mas se você é do tipo de torcedor que gosta de ver tudo pelo celular, aí é só sintonizar o GloboPlay, com retransmissão gratuita da Globo na plataforma. É só se cadastrar com email e senha, ou até logar com Facebook, Apple ou Google.

Outra opção é o canal do Casimiro na Twitch, plataforma de vídeos gratuita. É só se inscrever no canal do jornalista e assistir a cerimônia com comentários divertidos do streamer.

Assista ao vídeo e relembre no vídeo a cerimônia em 2018:



