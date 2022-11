Que dia começa a Copa do Mundo 2022 no Catar?

Que dia começa a Copa do Mundo 2022 no Catar?

Falta menos de uma semana para a Copa do Mundo de 2022. O maior evento do futebol mundial estreia ainda esse mês e você já sabe que dia começa a Copa do Mundo 2022? Com sede no Catar, o torneio vai rolar entre os meses de novembro e dezembro. Das principais datas aos horários de início, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o torneio deste ano

Quando começa a Copa do Mundo 2022 no Catar?

A Copa do Mundo de 2022 no Catar começa dia 20 de novembro e, como de costume, a Fifa fará uma cerimônia de abertura da Copa. O evento vai começar às 12h (horário de Brasília) no Estádio Al Bayt, em Al Khor e terá atrações musicais.

Após a cerimônia, a partida de estreia da Copa do Mundo será entre Catar e Equador às 13h (horário de Brasília), também no estádio Al Bayt. Essa será a única partida do dia.

Já a Seleção Brasileira fará sua primeira partida no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16h (horário de Brasília), no campo de Lusail.

O campeonato se estende até 18 de dezembro, quando será realizada a grande final, às 12h (horário de Brasília), no estádio Lusail, na cidade de Lusail.

A data da final da Copa do Mundo coincide com Al-Yawm al-Watani li-Qaṭar, ou o Dia Nacional do Catar, que celebra a unificação do país em 1878.

Cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2022

Com a mudança da partida de abertura do torneio para domingo, 20 de novembro, a cerimônia de abertura também mudou para um dia antes, marcada para acontecer imediatamente antes da partida inaugural Qatar x Equador.

A cerimônia deve apresentar o hino oficial do torneio, músicas da trilha sonora da Copa e o mascote da Copa do Mundo de 2022.

A trilha sonora oficial da Copa do Mundo da FIFA lançou seu primeiro single em abril de 2022, uma música intitulada Hayya Hayya (Better Together) da cantora americana Trinidad Cardona ao lado do cantor nigeriano Davido e da cantora catarense AISHA.

A organização dos jogos ainda não confirmou nenhuma apresentação, mas segundo apuração do jornal britânico The Sun, a banda coreana BTS, o grupo Black Eyed Peas e a cantora Shakira são nomes cotados para apresentação.

방탄소년단 ‘정국’이 2022 FIFA 카타르 월드컵 공식 사운드트랙과 월드컵 개막식 공연에 참여합니다. 많은 기대 부탁드립니다!

Proud to announce that Jung Kook is part of the FIFA World Cup Qatar 2022 Soundtrack & will perform at the World Cup opening ceremony. Stay tuned!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MwJ2kdNRBp — BTS_official (@bts_bighit) November 12, 2022

Quais são os grupos da Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2022 começará com 32 seleções em oito grupos de quatro:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, EUA, País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Veja também os estádios da Copa do Mundo 2022

Tabela de jogos do Brasil na fase de grupos

O Brasil entra no torneio como a nação de maior sucesso na história da Copa do Mundo com cinco títulos e status de favorito. Nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro, a seleção brasileira irá jogar na fase de grupos, enfrentando outros três times.

Brasil X Sérvia - 24 de novembro (quinta-feira) às 16h (horário de Brasília)

Brasil X Suíça - 28 de novembro (segunda-feira) às 13h (horário de Brasília)

Brasil X Camarões - 2 de dezembro (sexta-feira) às 16h (horário de Brasília)

Caso o time fique nas primeiras duas posições na classificação final, a Seleção passa para as oitavas e enfrenta outra equipe que também ficou bem colocada em seu grupo. Nessa segunda etapa, a CBF poderá enfrentar Portugal, Gana, Uruguai ou Coréia do Sul, dependendo do posicionamento de cada um.

Confira aqui a tabela completa de jogos do Brasil.

Qual é o formato e a programação da Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2022 seguirá as linhas das edições recentes, com uma fase de grupos de 32 equipes para reduzir o campo para 16 equipes – apenas as duas melhores equipes de cada um dos oito grupos sobrevivem.

Essas 16 equipes da fase de grupos avançarão para as fases eliminatórias de jogo único – oitavas de final, quartas de final, semifinais, final – onde o vencedor segue em frente e o perdedor vai para casa. Deve haver um vencedor no dia para cada partida eliminatória, e a prorrogação e os pênaltis serão usados, se necessário, para determinar o vencedor.

Fase de grupos : 20 de novembro a dezembro

16ª rodada : 3 a 6 de dezembro

Quartas de final : 9 a 10 de dezembro

Semifinais : 13 a 14 de dezembro

Partida do terceiro lugar : 17 de dezembro

Final : 18 de dezembro

Por fim, aqui está a tabela completa de jogos da Copa.