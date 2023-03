Saiba como está a classificação do Campeonato Paulista. Foto: Reprodução Diogo Reis/Ag.Paulistão Flickr

Saiba como estão os grupos do Campeonato Paulista e quem já está classificado para as quartas de final

Classificação do Paulistão 2023 atualizada: quem está na frente na 11ª rodada

O Campeonato Paulista vai se encaminhando para a fase eliminatória da temporada. Apenas oito equipes garantem a classificação para as quartas de final, a primeira etapa do mata-mata. Corinthians, São Paulo e Palmeiras são favoritos, mas o torcedor terá que esperar para saber quem vai ficar com a tão desejada taça.

Classificação dos grupos no Paulistão 2023

Dezesseis equipes disputam a primeira fase do Campeonato Paulista A1, a elite do estadual de futebol no estado de São Paulo. Elas são divididas em quatro grupos de quatro onde jogam por 12 rodadas.

A única regra é que times da mesma chave não podem se enfrentar. Além disso, Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras são sempre cabeças de chave.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final. Os outros disputam o Troféu do Interior.

GRUPO A

1 RB Bragantino - 17 pontos

2 Botafogo SP - 14 pontos

3 Santos - 14 pontos

4 Inter de Limeira - 10 pontos

GRUPO B

1 São Paulo - 20 pontos

2 Água Santa - 20 pontos

3 Mirassol - 15 pontos

4 Guarani - 13 pontos

GRUPO C

1 Corinthians - 19 pontos

2 São Bento - 10 pontos

3 Ituano - 9 pontos

4 Ferroviária - 8 pontos

GRUPO D

1 Palmeiras - 27 pontos

2 São Bernardo - 26 pontos

3 Santo André - 14 pontos

4 Portuguesa - 7 pontos

Classificação geral do Campeonato Paulista

Além da tabela de grupos, o Campeonato Paulista também traz a classificação geral entre os times. Ela serve para definir a melhor campanha na fase mata-mata. O Palmeiras, no caso, é a melhor com 27 pontos.

O time com a melhor campanha tem o direito de jogar em casa os confrontos do mata-mata, desde as quartas de final como a semifinal.

Na classificação geral, os dois últimos serão rebaixados para a segunda divisão do Paulistão.

1 Palmeiras - 27 pontos

2 São Bernardo - 26 pontos

3 São Paulo - 20 pontos

4 Água Santa - 20 pontos

5 Corinthians - 19 pontos

6 RB Bragantino - 17 pontos

7 Mirassol - 15 pontos

8 Botafogo SP - 14 pontos

9 Santo André - 14 pontos

10 Santos - 14 pontos

11 Guarani - 13 pontos

12 Inter de Limeira - 10 pontos

13 São Bento - 10 pontos

14 Ituano - 9 pontos

15 Ferroviária - 8 pontos

16 Portuguesa - 7 pontos

Como funciona o rebaixamento no Paulistão?

São rebaixados da primeira para a segunda divisão do futebol paulista os dois times com as piores campanhas da competição na temporada.

Uma maneira mais fácil de saber quem será rebaixado é verificar na classificação geral os dois últimos na classificação. Os times que obterem menos pontos descem para a divisão inferior.

Enquanto isso, os dois melhores da Série A2 garantem vaga na Campeonato Paulista. Na contramão, os dois piores vão para A3, a terceira divisão do futebol estadual.

Data das quartas de final

Palmeiras, Corinthians, São Paulo, São Bernardo, Água Santa e RB Bragantino já estão classificados para as quartas de final do Paulistão 2023.

Todos os jogos serão realizados no domingo, 12 de março, com horários e locais a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O chaveamento funciona da seguinte maneira:

1º A x 2º A

1º B x 2º B

1º C x 2º C

1º D x 2º D

As quartas são disputadas em partida única, ou seja, quem vence segue para a semifinal e quem perde está eliminado da competição. Em caso de empate, a disputa de pênaltis define quem avança.

