Como assistir jogo da Argentina hoje online nas oitavas da Copa do Mundo 2022

Seleção da Argentina enfrenta a Austrália neste sábado, 03 de dezembro, na primeira rodada das oitavas de final na Copa do Mundo do Catar

Vai começar a verdadeira disputa na Copa do Mundo do Catar! Neste sábado, 03 de dezembro, o duelo de Argentina e Austrália abre a rodada de disputas nas oitavas de final da competição. O jogo da Argentina hoje vai ser no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, a partir das 16h (horário de Brasília). Quer saber como assistir o jogo online? Confira todos os detalhes no texto a seguir.

Como assistir o jogo da Argentina hoje online?

Ao torcedor que busca assistir o jogo da Argentina hoje pelo celular ou computador, existem quatro opções diferentes disponíveis neste sábado.

Todas as opções são gratuitas e não é necessário fazer inscrição ou assinatura. Quer saber como assistir pelo online as oitavas de final?

GLOBOPLAY: A plataforma GloboPlay retransmite as imagens da TV Globo de graça para todos os usuários. Não é necessário pagar para assistir ou ser assinante do serviço. Basta acessar o site (www.globoplay.globo.com), fazer o cadastro na Conta Globo e escolher a opção "Agora na TV". Dá para assistir no celular, tablet, computador e smartv.

ASSISTIR A COPA DO MUNDO NO PORTAL GE: A opção mais fácil e simples de assistir ao jogo da Argentina hoje é acessando o site do GE, portal de notícias da Rede Globo. Dá para conferir as imagens da Globo para todo o público e do SporTV no portal (www.ge.globo.com).

ASSISTIR A COPA DO MUNDO NA FIFA+: A plataforma ainda está em fase de testes, mas os brasileiros foram agraciados com o presente da entidade. Todos os brasileiros podem acompanhar todas as partidas da Copa do Mundo do Catar na plataforma. Basta acessar o site (www.fifa.com) se inscrever e assistir pelo navegador ou no aplicativo pelo celular.

ASSISTIR A COPA DO MUNDO NO CANAL DO CASIMIRO: O torcedor que é fã do Casimiro, maior streamer do Brasil, também pode assistir ao jogo da Argentina hoje pelo canal do Youtube como também na Twitch.

Ambas as opções são gratuitas.

Assistir o jogo da Argentina hoje na TV na Copa

Além de acompanhar o jogo da Argentina hoje online, o torcedor também pode assistir todas as emoções das oitavas de final pela TV Globo (de graça) e SporTV (TV fechada).

A Globo é a grande responsável pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo. Na TV aberta, vai exibir o duelo com narração de Cléber Machado e comentários de Paulo Nunes e Ricardinho.

Outra opção para assistir é o canal do SporTV, disponível para operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Aqui, a narração será de Milton Leite e comentários de Pedrinho e Lédio Carmona.

Já no SporTV 2, a transmissão do GloboPlay, com Tiago Leifert, será retransmitida também para os assinantes do canal pago.

Como vem Argentina x Austrália nas oitavas de final?

Essa é Copa muito especial e sentimental para a Argentina. É a provável última disputa de Lionel Messi como o jogador principal da equipe albiceleste. Na rodada de estreia, o time perdeu para a Arábia Saudita por 2 a 1, com gol de pênalti do craque do PSG.

Já na segunda rodada do grupo C o elenco reagiu e venceu o México por 2 a 0. Na terceira, venceu a Polônia, de Lewandowski, por 2 a 0 no placar. Com Messi em campo, o time entra para o hall das favoritas nas oitavas de final. Porém, como foi a estreia na competição, deverá tomar cuidado e não subestimar o oponente.

Escalação da Argentina: Martínez; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Lionel Messi, Álvarez e Lautaro Martínez.

Para a Austrália, disputar as oitavas de final é uma grande conquista. O elenco deixou a Dinamarca e a Tunísia para trás no grupo D, ficando em segundo lugar e atrás da França.

Na primeira rodada, o elenco perdeu de 4 a 1 para os franceses. Na segunda ganhou da Tunísia e, por fim, ganhou da Dinamarca para garantir a sua vaga nas oitavas.

Escalação da Austrália: Matt Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Mooy, Irvine, Goodwin, Leckie, McGree; Duke.

+ Que horas vai ser o jogo do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo 2022

Chaveamento da Copa do Mundo

O chaveamento da Copa do Mundo do Catar está definido. As seleções de Austrália e Argentina estão no mesmo lado que Holanda, Estados Unidos, Japão, Croácia, Brasil e Coreia do Sul.

Isso significa que, nas oitavas de final e semifinal, poderá esbarrar em uma destas grandes equipes. As oitavas seguem o modelo mata-mata, ou seja, quem vencer continua na disputa e quem perder está fora.

Em partida única, o empate leva até a prorrogação e, se a igualdade persistir, a disputa de pênaltis começa.

Confira a tabela completa a seguir, da TV Globo, para ter uma ideia de como está o chaveamento.

