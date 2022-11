Como assistir jogo de Portugal hoje x Gana: horário, canal e online da Copa do Mundo

As seleções de Portugal e Gana se enfrentam nesta quinta-feira, 24 de novembro, pela primeira rodada da Copa do Catar ao vivo

Com Cristiano Ronaldo em campo, a seleção de Portugal estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira, 24 de novembro, diante de Gana pela primeira rodada do grupo H. Jogando no Estádio 974, o jogo de Portugal hoje vai começar às 13h (Horário de Brasília), por isso confira todos os detalhes de onde vai passar a partida.

Participam do grupo H as seleções de Uruguai, Coreia do Sul, Paraguai e Gana.

Como assistir jogo de Portugal hoje na TV?

O jogo de Portugal hoje vai passar na Globo e no SporTV, às 13h (Horário de Brasília), direto do Estádio 974, no Catar, pela primeira rodada da Copa do Mundo.

É isso mesmo o que você leu torcedor. Você vai curtir a transmissão do jogo de Portugal hoje ao vivo e de graça em qualquer lugar do Brasil. A emissora carioca é a dona dos direitos de transmissão e por isso só ela pode passar as partidas.

Na Globo, a narração vai ser de Gustavo Villani e os comentários de Paulo Nunes e Rafinha.

Para o torcedor que curte assistir tudo na TV fechada, pode sintonizar o SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura. Aqui, quem vai narrar vai ser Everaldo Marques ao lado de Maurício Noriega, Hernanes e Tamires.

Que horas: 13h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio 974, no Catar

Arbitragem: Ismail Elfath (EUA)

Onde assistir: Globo, Globoplay, SporTV, Fifa + e Portal GE

Temperatura: 28ºC

Como assistir jogo de Portugal hoje no celular?

Existem três maneiras de se assistir ao jogo de Portugal hoje contra a Gana. Quer saber como? O portal DCI te explica passo a passo.

GloboPlay

O principal meio para assistir aos jogos da Copa do Catar online é o GloboPlay, a plataforma de streaming da Rede Globo. Também responsável por transmitir os embates nesta edição, o serviço apenas retransmite as imagens do canal Globo em sua plataforma. Isso quer dizer que todo o público pode assistir de graça a TV Globo.

É só acessar pelo navegador (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo, se cadastrar ou entrar com a sua conta do Facebook e clicar em "Agora na TV".

FIFA+

A entidade de futebol está lançando uma plataforma de streaming, com conteúdos sobre futebol e suas principais competições e seleções. Na Copa do Catar, o FIFA+ está disponível para os brasileiros de graça, com todos os jogos d edição ao vivo.

É só entrar no site (www.fifa.com), se cadastrar no Fifa Plus com email e senha e pronto.

Portal GE

A maneira mais simples de assistir ao jogo da Copa é no site do GE (www.ge.globo.com). Tudo o que você precisa fazer é entrar no portal, escolher o embate que quer assistir e pronto. Você não paga nada por isso.

Como vem Portugal na Copa do Mundo 2022?

O clima entre Cristiano Ronaldo e os companheiros de seleção, especialmente com Bruno Fernandes, também jogador do Manchester United, pode ser um grande problema para Portugal.

Isso porque o atacante está oficialmente sem clube. Após conceder uma entrevista polêmica para jornalista Piers Morgan, onde criticou a diretoria do Manchester United, e o técnico Erik ten Hag.

Fora os problemas com Cristiano, a equipe de Portugal chega confiante para disputar a Copa do Mundo no Catar, a 22ª edição do torneio. O time está recheado de estrelas como Cristiano, João Felix, Rafa Leão, Rúben Neves e Cancelo, todos atletas que jogam em grandes times da Europa.

É o favorito no grupo H, mas terá de brigar pela vaga com Uruguai, além de Gana e Coreia do Sul que também correm por fora.

Prévia Portugal x Gana

Uma última Copa do Mundo para o lendário capitão Cristiano Ronaldo? Como sempre, as manchetes em torno de Portugal foram dominadas pelo capitão Cristiano Ronaldo , que jogará oficialmente na Copa do Mundo como agente livre depois de ter seu contrato com o Manchester United rescindido após uma entrevista bem divulgada em que criticou ferozmente o clube e vários de suas figuras-chave. E aos 37 anos, com certeza esta será sua última Copa do Mundo?

O técnico Fernando Santos fez questão de enfatizar que a situação de Ronaldo no clube não afetará suas atuações por Portugal, por quem ele marcou incrivelmente 117 gols em 191 jogos.

Gana nunca havia se classificado para uma Copa do Mundo até 2002, então conseguiu chegar a três torneios consecutivos, chegando até as quartas de final em 2010. Sua polêmica derrota para o Uruguai será uma narrativa interessante quando os times se encontrarem novamente neste torneio. Gana venceu apenas duas das últimas 12 partidas rumo à Copa do Mundo e parece que o técnico Otto Addo não sabe qual é o seu melhor time.

Qual a convocação de Portugal para a Copa do Mundo de 2022 no Catar?

Para o Mundial do Qatar 2022, Portugal, e o treinador Fernando Santos, convocou os seguintes jogadores:

Goleiros: Rui Patrício, José Sá, Diogo Costa

Defensores : Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro

Meio-campistas : João Palhinha, Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes, Vitinha, William Carvalho, Otávio

Atacantes : Cristiano Ronaldo, João Félix, Rafael Leão, Ricardo Horta, Gonçalo Ramos, André Silva

Quem são os convocados de Gana para a Copa do Mundo de 2022 no Catar?

Para a Copa do Mundo do Catar 2022, Gana e o técnico Otto Addo convocaram os seguintes jogadores:

Goleiros : Lawrence Ati-Zigi, Abdul Manaf Nurudeen, Ibrahim Danlad

Defensores : Baba Rahman, Daniel Amartey, Alexander Djiku, Joseph Aidoo, Gideon Mensah, Denis Odoi, Alidu Seidu, Mohammed Salisu, Tariq Lamptey

Meio-campistas : André Ayew, Thomas Partey, Mohammed Kudus, Daniel-Kofi Kyereh, Elisha Owusu, Daniel Afriyie, Salis Abdul Samed

Atacantes : Jordan Ayew; Kamaldeen Sulemana, Adbul Fatawu Issahaku, Osman Bukari, Iñaki Williams; Antoine Semenyo, Kamal Sowah

Onde vai ser será o jogo de Portugal x Gana?

Portugal x Gana será disputado no Estádio 974 em Ras Abu Aboud, um local temporário feito de contêineres reciclados que fica nos arredores de Doha. O estádio receberá sete partidas da Copa do Mundo, a última das quais será nas oitavas de final

Qatar’s Stadium 974 is the first temporary football venue in FIFA World Cup history. It's made out of recycled shipping containers and can be taken down and transported elsewhere after the tournament. Al Jazeera's @SeenaKhalil gives you a look inside ⤵️ pic.twitter.com/9VUvMNagiW — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 15, 2022

