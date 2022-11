Jogos da Copa do Mundo hoje: agenda de futebol na quinta - 24/11/2022

Pensa que acabou? Tem mais Copa do Mundo direto do Catar hoje, quinta-feira em 24 de novembro. A agenda de futebol no maior evento do planeta traz grandes embates, incluindo a estreia da Seleção Brasileira em busca pelo hexa. Confira todos os jogos da Copa do Mundo hoje, horários e como assistir.

Agenda de jogos da Copa do Mundo hoje

O torcedor quer saber quais são os jogos da Copa do Mundo hoje, quinta-feira em 24 de novembro, o quinto dia do evento mais badalado no cenário esportivo. A taça dourada mais importante do futebol está valendo, e a seleção que vencer a grande final leva para casa a iguaria.

Hoje tem estreia da Seleção Brasileira! O elenco comandado por Tite vai enfrentar a Sérvia pela primeira rodada da fase de grupos.

Pelo horário de Brasília, confira os jogos da Copa do Mundo hoje no Catar e onde assistir.

07h - Suíça x Camarões (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

Grupo G na primeira rodada

10h - Uruguai x Coréia do Sul (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

Grupo H na primeira rodada

13h - Portugal x Gana (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

Grupo H na primeira rodada

16h - Brasil x Sérvia (Globo, SporTV, GloboPlay, canal do Casimiro, portal GE e FIFA+)

Grupo G na primeira rodada

Como assistir os jogos da Copa do Mundo do Catar?

Todos os jogos da Copa do Mundo do Catar serão transmitidos ao vivo pelo Brasil, tanto pela televisão como no digital através do celular, no tablet, computador ou até mesmo na smartv. Mas como fazer para assistir em cada uma das opções?

O portal DCI preparou um guia para você curtir a Copa do Mundo de pertinho.

Globo - TV aberta

Em qualquer lugar do Brasil, de graça e ao vivo, dá para assistir aos jogos da Copa pela Globo, responsável pelo campeonato na TV aberta. A emissora transmite todos os confrontos, desde a fase de grupos até a final no dia 18 de dezembro.

É isso mesmo torcedor, tudo o que você precisa fazer é sintonizar o seu televisor e curtir as emoções do maior evento de futebol do planeta. Participam do grupo de narradores Galvão Bueno, Luis Roberto, Renata Silveira, Cléber Machado e Gustavo Villani, além dos comentaristas.

SporTV - TV fechada

Quer assistir aos jogos da Copa mas já está acostumado com a TV fechada? Fique tranquilo, dá para sintonizar também nos canais SporTV, disponíveis entre as operadoras como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Porém, você precisa obter a emissora em sua programação.

Entre os narradores oficiais, Milton Leite, Everaldo Marques, Natália Lara, Rogério Corrêa e Luiz Carlos Júnior vão transmitir as emoções e os gritos de gols na Copa do Catar.

GloboPlay - plataforma de streaming

Para quem vai trabalhar nos horários de jogos ou simplesmente prefere curtir pelo dispositivo móvel, é só sintonizar a plataforma GloboPlay. Não é necessário ser assinante para assistir, já que você pode assistir a retransmissão do canal da Globo ao vivo e de graça.

Tudo o que deve fazer é acessar a plataforma seja pelo navegador (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo, se cadastrar na Conta Globo, escolher a opção "agora na TV" e assistir a programação da Globo.

Portal GE - site de notícias da Globo

A maneira mais fácil e rápida de acompanhar os jogos da Copa vai ser no portal GE. O site de notícias também retransmite as imagens do torneio de futebol de graça.

Você não paga nada para assistir no celular ou até mesmo no computador pelo site (www.ge.globo.com).

FIFA+ - serviço de streaming

Como presente aos brasileiros, a FIFA transmite em seu novo serviço de streaming todos os 64 jogos ao vivo e de graça ao público. Também sem pagar nada, tudo o que você precisa fazer é acessar a plataforma (www.fifa.com/fifaplus), se cadastrar gratuitamente e pronto.

Ao sintonizar o aplicativo ou pelo navegador, é só escolher a partida que quer acompanhar.

Canal do Casimiro no Youtube e Twitch

A grande novidade este ano fica por conta do canal do Casimiro. O streamer brasileiro vai transmitir um jogo por dia em seu canal no Youtube e também na Twitch, plataforma de vídeos gratuita.

Você não paga nada para assistir, ou sequer precisa ser assinante do canal para curtir. Aqui, além das imagens, tem diversão com comentários do Cazé e muita informação direto do Catar totalmente de graça.

