Como assistir jogo do Fluminense na Copinha hoje (03/01/2023)

Pela primeira rodada do grupo 14 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense enfrenta o Porto Vitória nesta terça-feira, na primeira semana do novo ano, a partir das 17h15 (horário de Brasília). O jogo do Fluminense na Copinha hoje vai ser no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o jogo do Fluminense na Copinha para assistir.

Transmissão jogo do Fluminense na Copinha na TV

O SporTV é quem vai transmitir o jogo do Fluminense na Copinha hoje ao vivo para todos os estados do Brasil.

O pontapé inicial vai começar às 17h15 (horário de Brasília). Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão começa a partir das 16h15, no horário local.

Somente assinantes de operadoras de TV como a Sky, Claro, Oi e a Vivo é quem podem assistir ao jogo do Fluminense nesta terça-feira. O torcedor que não tem a emissora na programação deve entrar em contato com a empresa.

Como assistir jogo do Fluminense na Copinha no streaming

Para assistir no celular, o torcedor deve sintonizar o GloboPlay, plataforma de streaming, a partir das cinco e quinze da tarde (horário de Brasília).

Sob responsabilidade da Rede Globo, o serviço de streaming retransmite as imagens do canal SporTV em sua plataforma. Porém, somente assinantes é que podem acessar tanto no site (www.globoplay.globo.com) como no aplicativo do celular, tablet, smartv ou computador.

Horário: 17h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté

TV: SporTV

LiveStream: GloboPlay

Qual é o grupo do Fluminense na Copinha 2023?

O Fluminense está no grupo 14 ao lado de Imperatriz (Maranhão), Porto Vitória (Espírito Santo) e Taubaté, do estado de São Paulo.

A cidade de Taubaté é a sede do grupo na Copinha. Todos os jogos da primeira fase serão disputados no Estádio Joaquim de Morais Filho. Na fase de grupos, cada equipe disputa três rodadas em pontos corridos.

O Fluminense é o grande favorito em seu grupo e, por isso, deve avançar com tranquilidade. O Taubaté, por jogar em casa, também deve passar.

GRUPO 14

1 Fluminense

2 Taubaté

3 Porto Vitória

4 Imperatriz

Quantos títulos da Copinha o Fluminense tem?

O Fluminense já ganhou cinco títulos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O elenco carioca venceu as edições de 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989 e por isso é o segundo maior campeão do torneio ao lado do Internacional.

A primeira vez que levantou a taça do torneio de base foi em 1971. Naquela edição, o grupo carioca venceu o Botafogo nos pênaltis, enquanto em 73 derrotou o Corinthians.

Já no ano de 1977, o Fluminense levou a melhor diante da Ponte Preta na final, disputa em partida única. Em 1986, porém, novamente venceu a Ponte e, por fim, em 1989 deixou a Juventus para trás na grande decisão para ser coroado pentacampeão da Copinha.

Como o Fluminense jogou na temporada passada da Copinha?

Representando o Rio de Janeiro, o Fluminense terminou em primeiro lugar na fase de grupos com 9 pontos, três vitórias, cumprindo o seu favoritismo.

Na segunda fase o elenco tricolor ganhou do Francana, depois a Ponte Preta na terceira fase e, por fim, nas oitavas de final, foi derrotado pelo Santos em 2 a 1, sendo obrigado a se despedir da Copinha em 2022.

O resultado frustrou torcedores, que aguardam por um título desde 1989, quando o Tricolor Carioca venceu pela última vez a competição de base.

