Equipes disputam a quarta rodada do Campeonato Baiano nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo e de graça

Como assistir jogo do Vitória x Doce Mel hoje no Campeonato Baiano 2023

Para escaparem da zona de rebaixamento no Campeonato Baiano, as equipes de Vitória e Doce Mel se enfrentam nesta quinta-feira, 26 de janeiro, em busca dos três pontos na quarta rodada. A bola vai rolar às 19h15 (horário de Brasília), onde o jogo do Vitória hoje vai ser no Estádio Barradão, em Salvador. Confira onde assistir ao jogo de hoje.

Transmissão do jogo do Vitória x Doce Mel hoje ao vivo

O jogo do Vitória hoje vai passar na TV Educativa e Youtube às 19h15.

Disponível na TV aberta para todo o estado da Bahia, o canal da TV Educativa vai exibir a partida entre Vitória e Doce Mel nesta quinta-feira ao vivo e de graça. Basta sintonizar a emissora, que opera no número 10, e torcer.

Outra opção é assistir de graça pelo aplicativo do Youtube, no canal da TVE (BA). As imagens são disponibilizadas para o usuário no site ou no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Data : Quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

: Quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 Horário : 19h15 (horário de Brasília)

: 19h15 (horário de Brasília) Local : Estádio Barradão, em Salvador

: Estádio Barradão, em Salvador TV : TV Educativa (BA)

: TV Educativa (BA) Online: Youtube

Classificação atualizada

Enquanto o Vitória ocupa a lanterna do Campeonato Baiano, o Doce Mel está na penúltima posição, ambos com apenas um ponto conquistado neste início de temporada.

Se vencerem nesta quinta-feira, deixam a zona de rebaixamento para brigar até a parte de cima.

1 Itabuna - 9 pontos

2 Bahia - 9 pontos

3 Jacuipense - 9 pontos

4 Juazeirense - 6 pontos

5 Atlético de Alagoinhas - 4 pontos

6 Barcelona de Ilhéus - 4 pontos

7 Jacobinense - 3 pontos

8 Bahia de Feira - 2 pontos

9 Doce Mel - 1 ponto

10 Vitória - 1 ponto

Quarta rodada do Campeonato Baiano

Além do jogo do Vitória hoje, confira os outros embates da quarta rodada do Campeonato Baiano.

Terça-feira, 24/01:

Itabuna 1 x 2 Juazeirense

Quarta-feira, 25/01:

Atlético de Alagoinhas 0 x 1 Jacuipense

Jacobinense x Bahia - 21h30

Quinta-feira, 26/01:

Vitória x Doce Mel - 19h15

Bahia de Feira x Barcelona - 21h30

