Melhores memes da Argentina na Copa após a derrota para Arábia Saudita

Equipe argentina perdeu para a Arábia por 2 a 1 na primeira rodada do grupo C na Copa

O brasileiro começou o dia nesta terça-feira, 22/11, comemorando a derrota da Argentina para a Arábia Saudita com memes da Argentina em estreia na Copa do Mundo do Catar. Por 2 a 1, os hermanos foram derrotados e agora terão de brigar pela classificação no grupo C.

+ Próximo jogo da argentina na copa

Memes da Argentina após perder na estreia da Copa do Mundo

Com esse resultado, torcedores brasileiros lotaram as redes sociais com memes da Argentina, principalmente com brincadeiras sobre a rivalidade entre os dois países no futebol, além do fato da seleção ser cotada como uma das favoritas no Catar.

Internautas do Brasil provocaram os hermanos. Confira os memes da Argentina.

🚨URGENTE: Argentina acaba de sofrer alteração na sua bandeira. pic.twitter.com/1zfGBB1EdP — CHOQUEI (@choquei) November 22, 2022

Alguém poderia ajudar a Argentina de Messi?😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/wBLoupGtda — Camisa 21 (@camisa21) November 22, 2022

Antes das 9 da manhã e a Argentina enterrada pela Arábia Saudita kkkkk

Shkran Árabes 😂😂

EU TE AMO COPA DO MUNDO pic.twitter.com/NHAR7bOh9O — Kátia Loiola Andrade (@katiala_) November 22, 2022

bom dia já acordando com notícias que a argentina se fudeu na estréia na copa amamos ver pic.twitter.com/xBPKgeoeYA — the amazing spider nara (@milleniufalcon) November 22, 2022

Outros relembraram o fato de Argentina e Brasil serem rivais no futebol, o que ampliou o gosto de brincar e zoar com a equipe de Lionel Messi e os memes da Argentina na internet.

Me prometeram que a Argentina era uma das favoritas dessa Copa… pic.twitter.com/eGsPEPzzYb — BCharts (@bchartsnet) November 22, 2022

essa é a argentina que eliminaria o brasil???? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/TNrc4XvNYo — Matheus 🇧🇷 (@mathzspm) November 22, 2022

Argentina triste = Brasil feliz pic.twitter.com/8iqZ5dL9eS — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) November 22, 2022



Teve até brincadeiras com Messi.

🇦🇷 Argentina x Arábia Saudita 🇸🇦 “Ah mas é a última Copa do Messi, temos que torcer pra ele" Eu agora: pic.twitter.com/0NiZA63N6H — Gol de Escanteio. (@goaldescanteio) November 22, 2022

"você não pode torcer contra o Messi na última copa dele" Eu secando a Argentina às 7 horas da manhã de um dia útil:pic.twitter.com/B867pxjk8h — Tércio (@bequebomdebola) November 22, 2022

que tristeza a argentina perdendo 😂😂🤣🤣🥳🥳



boa árabes! não deitaram pro lionel messi

eu te amo copa do mundo pic.twitter.com/Judm1cBL4v — Luluiza (@luizasone) November 22, 2022

Como foi o jogo da Argentina x Arábia Saudita

A Argentina começou bem o primeiro tempo. Mesmo com problemas físicos, Lionel Messi foi protagonista na primeira etapa ao ajudar os colegas em boas chances. Porém, aos 10 minutos, a Argentina ganhou um pênalti em seu favor. Messi cantou a responsa e abriu o placar aos argentinos.

O elenco argentino foi bem no primeiro tempo e chegou a marca três gols com Messi e Lautaro duas vezes. Porém, ora o VAR anulou a marcação ou o impedimento era marcado para a tristeza dos hermanos.

O segundo tempo foi ainda mais complexo. A Argentina sequer teve tempo de buscar o gol, logo viu Saleh empatar ao deixar a defesa sul-americana para trás. O elenco árabe ainda conseguiu a virada com Al-Dawsari em chute no ângulo após rebote.

Primeiro gol do Messi

GOL DE MESSI DE PENAL!! pic.twitter.com/dg6tjAUwSB — Messi Eterno (@MessiEterno) November 22, 2022

Primeiro gol da Arábia

GOL | Arjantin 1-1 S.Arabistan ⚽ Saleh Al Shehri 48' pic.twitter.com/ntU8xeyhjV — Dünya Kupası - Anlık Goller. (@anlikgooller) November 22, 2022

Segundo gol da Arábia Saudita

GOL | Arjantin 1-2 S.Arabistan ⚽ S. Aldawsari 53' pic.twitter.com/9WzMHAe1PS — Dünya Kupası - Anlık Goller. (@anlikgooller) November 22, 2022

Qual é o próximo jogo da Argentina na Copa?

O próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo vai ser no sábado, 26 de novembro, pela segunda rodada no grupo C da fase de grupos.

A bola vai rolar entre as seleções às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Lusail, no Catar. Após a desastrosa estreia contra a Arábia, a equipe argentina terá de correr atrás do prejuízo se quiser ao menos avançar em segundo lugar até as oitavas de final da Copa.

São três rodadas na fase de grupos, onde somente os dois melhores seguem para o mata-mata.

O próximo jogo da Argentina vai passar na Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, FIFA+, portal GE e canal do Casimiro na Twitch e Youtube.

Leia também:

Quantas vezes a Argentina ganhou a Copa do Mundo?

Como assistir a Copa do Mundo pelo canal do Casimiro no Youtube e Twitch?

Como assistir jogos da Copa no FIFA Plus online, de graça e ao vivo