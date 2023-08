Contra o Al-Raed, Neymar vai jogar hoje no Al-Hilal ou não?

O Al-Hilal joga contra o Al-Raed nesta quinta-feira, 24 de agosto, pela terceira rodada do Campeonato Saudita no King Abdullah Stadium, às 15h, horário de Brasília. Nova contratação do clube saudita para a temporada, saiba se Neymar estreia hoje no Al-Hilal e como assistir ao vivo.

Neymar estreia hoje no Al-Hilal?

Hoje Neymar não vai jogar no Al-Hilal pelo Campeonato Saudita porque ainda se recupera de lesão muscular. O treinador Jorge Jesus confirmou que o brasileiro chegou com uma pequena lesão e, por isso, não tem data para estrear.

Segundo o jornal português A Bola, Neymar tem duas lesões na coxa direita, indicando problemas no quadricípite direito, ambas no músculo reto femoral. A primeira tem um grau leve enquanto a segunda o tempo pode o deixar fora por mais tempo.

Novo camisa 10 do clube saudita, o craque foi apresentado no último sábado, 19 de agosto, no Estádio King Fahd International, em Riade, com show de luzes azuis, drones e imagens com o seu rosto no céu. Neymar se recuperou do problema no tornozelo direito que o deixou fora dos gramados desde fevereiro, mas Jorge Jesus garantiu que

Em entrevista coletiva, Jorge Jesus chegou a criticar a convocação de Neymar pelo treinador interino Fernando Diniz, da Seleção Brasileira, para as Eliminatórias em setembro já que o atacante não está apto para jogar. Segundo a CBF, o departamento médico analisa de perto a situação do jogador.

Relembre a seguir momentos da apresentação de Neymar no Al-Hilal.

Apresentação do Neymar no Al Hilal. pic.twitter.com/Q2bhoKcDs7 — ⚽ (@DoentesPFutebol) August 19, 2023

Onde assistir Al-Raed x Al-Hilal ao vivo?

A partida entre Al-Raed e Al-Hilal, na terceira rodada do Campeonato Saudita, será transmitida no Bandsports, na TV paga, e no canal GOAT no Youtube, plataforma de vídeos. Não dá para assistir em nenhuma emissora aberta nesta quinta-feira.

O canal Bandsports está disponível para assinantes de operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, entre em contato com o seu operador para adquirir o canal na programação caso não tenha. O Bandsports pertence ao grupo Bandeirantes.

Para ver de graça o jogo do Al-Hilal entre no canal GOAT no Youtube, clique no ícone da partida e assista no computador ou no aplicativo em aparelhos com acesso à internet.

Leia também:

Confira a nova convocação da Seleção Brasileira