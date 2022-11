Copa do Mundo 2022: onde assistir Catar e Equador de graça na TV e online

A Copa do Mundo vai começar! A equipe do Catar, seleção anfitriã como manda a tradição, entra em campo pela abertura da competição para enfrentar o Equador no domingo, 20 de novembro. A bola vai rolar às 13h (Horário de Brasília), logo após a cerimônia de abertura da FIFA. Saiba onde assistir Catar e Equador ao vivo e todos os detalhes da estreia da Copa do Mundo.

Onde assistir Catar e Equador ao vivo na Copa do Mundo

O jogo do Catar e Equador na estreia da Copa do Mundo neste domingo vai passar na Globo, Sportv, GloboPlay, portal GE, FIFA TV e canal do Casimiro às 13h (Horário de Brasília).

Com narração de Luís Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores, você pode assistir ao primeiro jogo da Copa do Catar neste domingo ao vivo e de todos os lugares do Brasil pela Globo, tanto nos canais principais com afiliadas.

Também dá para assistir no Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura. Aqui, Luiz Carlos Jr comanda a transmissão ao lado de Grafite e PVC. Outra opção são as plataformas da FIFA TV, GloboPlay e o próprio portal do GE, que retransmite as imagens do jogo de graça e ao vivo.

Se preferir, pode curtir também no canal do Casimiro pela Twitch.

Data : Domingo, 20/11/2022

: Domingo, 20/11/2022 Horário : 13h (horário de Brasília)

: 13h (horário de Brasília) Local : Estádio Al Bayt, na cidade Al Khor, no Catar

: Estádio Al Bayt, na cidade Al Khor, no Catar Arbitragem : Daniele Orsato (ITA)

: Daniele Orsato (ITA) VAR : Massimiliano Irrati (ITA)

: Massimiliano Irrati (ITA) Onde assistir: Globo, Sportv, GloboPlay, portal GE, FIFA TV e canal Casimiro

Como assistir Catar e Equador pelo celular?

Além de acompanhar o jogo entre Catar e Equador pela televisão, o torcedor também tem a oportunidade de curtir pelo dispositivo móvel de sua preferência.

A primeira opção é o GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo. Para quem é assinante e também para quem não é, a plataforma retransmite as imagens do canal em seu aplicativo. Você só precisa se cadastrar na Conta Globo para curtir ao vivo a estreia da Copa do Mundo. Dá para assistir no celular, Android ou iOS, além do navegador, tablet, computador e smartv.

Outra opção é o próprio site do GE, que também retransmite as imagens dos jogos de graça. Se preferir, pode assistir no Youtube pelo FIFA+ ou também no site.

Para quem quer acompanhar uma transmissão divertida e bastante diferente, pode sintonizar no canal do Casimiro no Youtube na Twitch, plataforma de vídeos, disponível de graça para todo o Brasil.

GloboPlay

Portal GE

FIFA TV+

Canal do Casimiro

Como vem Catar e Equador para o jogo?

A Seleção do Catar chega preparada para disputar a sua estreia na Copa do Mundo de 2022. Jogando em casa, estará confiante para dar o pontapé inicial dentro de campo aos gritos da torcida e também de turistas que simpatizam com o elenco. No grupo A, o time pode dar trabalho aos adversários Equador, Senegal e Holanda. Além disso, o elenco não tem baixas em seu plantel de jogadores.

Do outro lado, o Equador fez um trabalho impecável durante as Eliminatórias da América do Sul, garantindo-se em quarto lugar na classificação com 26 pontos. Por isso, chega para jogar a Copa com todo o gás necessário e também confiança entre os jogadores, sem nenhum desfalque até aqui. Pelo grupo A, a seleção equatoriana vai brigar com Senegal e Catar pela segunda vaga, com a Holanda favorita.

Provável escalação do Catar: Al-Sheeb; Miguel, Al-Wari, Salman, Hassan, Ahmed; Hatem, Boudiaf; Al-Haydos; Ali, Afif.

Provável escalação do Equador: Dominguez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Gruezo, Caicedo, Cifuentes; Plata, Valencia, Ibarra.

Nenhum dos elencos sofre com baixas de última hora no plantel de jogadores.

Grupos da Copa do Mundo do Catar

Trinta e duas seleções estão na Copa do Mundo do Catar, a 22ª edição. Com o sorteio da FIFA, foram divididas em oito grupos de quatro onde disputam a fase de grupos por três rodadas em pontos corridos.

Somente dezesseis avançam para o mata-mata, os dois melhores de cada grupo. Os outros serão eliminados e poderão voltar para a casa mais cedo. Daí, vem as quartas de final, semifinal e a decisão.

Confira todos os grupos da Copa até aqui.

GRUPO A:

Catar, Equador, Senegal e Holanda

GRUPO B:

Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales

GRUPO C:

Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

GRUPO D:

França, Austrália, Dinamarca e Tunísia

GRUPO E:

Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão

GRUPO F:

Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos

GRUPO G:

Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

GRUPO H:

Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul

