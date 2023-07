Copa do Mundo Feminina hoje: onde vai passar EUA x Holanda - 26/07

Estados Unidos e Holanda se reencontram na fase de grupos desta edição na Copa do Mundo Feminina. Válido pela segunda rodada do grupo E, as seleções se enfrentam nesta quarta-feira, 26/07, no Estádio Sky, às 22h, horário de Brasília, por isso saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir Estados Unidos x Holanda na Copa do Mundo Feminina

A partida entre Estados Unidos e Holanda será transmitida no CazéTV e FIFA+ nesta quarta-feira ao vivo. Nenhuma emissora vai exibir o duelo da Copa do Mundo Feminina.

O torcedor pode assistir o jogo no canal do influenciador Casimiro no Youtube, a CazéTV, de graça em qualquer lugar do Brasil. A plataforma FIFA+, disponível no site e no aplicativo, também disponibilizam as imagens.

O jogo começa às 22h, horário de Brasília, pela segunda rodada da Copa do Mundo de futebol feminino.

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Estádio Sky, em Wellington, na Nova Zelândia

Como estão as seleções na Copa do Mundo feminina?

A equipe dos Estados Unidos estreou com vitória por 3 a 0 diante do Vietnã na Copa do Mundo Feminina. Com três pontos e a vantagem no saldo de gols, o elenco norte-americano assume a liderança com três pontos. Se ganhar da Holanda hoje mantém o seu lugar na ponta.

Do outro lado, a Holanda superou Portugal na primeira rodada por 1 a 0, gol de Stefanie van der Gragt, no primeiro tempo. O time ocupa a segunda posição com três pontos, em desvantagem no saldo de gols. Porém, se ganhar das americanas no reencontro pode se tornar a nova líder do grupo E na Copa do Mundo Feminina.

GRUPO E DA COPA DO MUNDO FEMININA

1 Estados Unidos - 3 pontos

2 Holanda - 3 pontos

3 Portugal - 0 pontos

4 Vietnã - 0 pontos

Como foi a última partida entre Estados Unidos e Holanda?

O último encontro entre Estados Unidos e Holanda aconteceu em 27 de novembro de 2020, em amistoso internacional, no Estádio Rat Verlegh, em terras holandesas.

Por 2 a 0, as americanas venceram as holandesas com gols de Rose Lavelle e Kristie Mewis no primeiro e segundo tempo respectivamente. No histórico geral, as seleções se enfrentaram cinco vezes, com qutro vitórias dos Estados Unidos e um empate, segundo o portal de estatísticas O Gol.

Na Copa do Mundo Feminina em 2019, na França, as seleções disputaram a final no Estádio Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, em 7 de julho. Com gols de Megan Rapinoe e Lavelle, 2 a 0 no placar, as americanas levantaram o quarto troféu da competição.

