Conheça o rival da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar

A Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nesta sexta-feira, 9 de dezembro, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O elenco europeu se classificou após terminar em segundo lugar no grupo F, atrás de Marrocos, com uma vitória e dois empates. Nas oitavas passou pelo Japão nos pênaltis. Mas o time da Croácia é bom? Conheça o adversário do Brasil nas quartas de final.

Enquete: quem é o craque da Copa do Mundo no Catar 2022?

Conheça a seleção da Croácia na Copa do Mundo: time da Croácia é bom?

A seleção da Croácia deve ser motivo de preocupação para os torcedores brasileiros. A equipe croata é técnica, muito boa e com boas peças no elenco, ou seja, um grande adversário para o Brasil.

Na edição de 2018, a Croácia chegou até a final depois de participar de prorrogações e pênaltis na fase eliminatória da competição. Contra a França, porém, ficou apenas com o vice-campeonato.

Modric é o principal elo entre o meio de campo para os europeus. Porém, se uma marcação efetiva do Brasil em cima do jogador do Real Madrid funcionar, aí a Croácia vai sofrer para sair jogando.

No entanto, mesmo com jogadores exemplares no meio de campo e no ataque, a Croácia sofre bastante para encontrar o gol. Fato é que, na Copa do Mundo do Catar, o time só marcou quatro gols na fase de grupos, todos contra o Canadá, e um contra o Japão nas oitavas, vencendo nos pênaltis após a prorrogação.

A defesa é o ponto forte da equipe. Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa, além do goleiro Livakovic, só tomaram dois gols na Copa do Mundo.

Quem é o destaque da Croácia?

Não há como negar que o destaque da Croácia é Luka Modric. O jogador do Real Madrid e camisa 10 da Croácia é a principal engrenagem no time croata, aquele por quem passa todas as jogadas do elenco. Não a toa, ele conquistou a Bola de Ouro em 2018, intitulado de melhor jogador do mundo e também no FIFA The Best.

Aos 37 anos, ele ainda representa a seleção do seu país em sua quarta Copa do Mundo, disputando em 2006, 2014, 2018 e agora em 2022, no Catar.

Modric começou a carreira no futebol nas categorias de base do Zadar, time croata. Ele também passou pelo Dínamo Zagreb, Zrinjski Mostar e Inter Zapresic. Em 2008 transferiu-se para o Tottenham onde buscaria novas experiências no futebol.

Porém, em 2012, Modric foi comprado pelo Real Madrid, de onde não saiu mais. Com a camisa do time espanhol ele coleciona cinco Champions, quatro Mundiais de Clube e três Campeonato Espanhol.

Provável escalação da Croácia para o jogo:

O técnico Zlatko Dalic tem a sorte de contar com o elenco completo para o jogo desta sexta-feira, nas quartas de final contra o Brasil. Isso significa que a Croácia estará completa

O comandante chegou a dizer que a equipe brasileira é a favorita no duelo das quartas de final. Porém, ambas as seleções tem grandes elencos e tudo pode acontecer dentro de campo.

No meio de campo Brozovic, Modric e Kovacic devem vestir a camisa titular, enquanto Kramaric e Perisic comandam o ataque da Croácia nesta sexta.

Escalação da Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic; Vlasic, Kramaric e Perisic.

Convocação da Croácia para a Copa do Mundo

O comandante Zlatko Dalic convocou 26 jogadores para representar a Croácia na Copa do Mundo do Catar, a vigésima segunda edição.

Goleiros: Dominik Livaković (Dínamo Zagreb), Ivusic (Osijek) e Ivo Grbić (Atlético de Madrid).

Defesa: Vida (AEK), Dejan Lovren (Zenit), Barisic (Rangers), Josip Juranovic (Celtic), Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Stanisic (Bayern de Munique), Martin Erlić (Sassuolo) e Josip Sutalo (Dínamo Zagreb).

Meias: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter de Milão), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakić (Eintracht Frankfurt) e Luka Sucic (RB Salzburg).

Atacantes: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dínamo Zagreb), Mislav Orsic (Dínamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna) e Marko Livaja (Hajduk).

Histórico de Brasil x Croácia

Em toda a história do confronto, as seleções de Brasil e Croácia se enfrentaram em cinco oportunidades, sendo três vitórias e dois empates entre amistosos e Copa do Mundo. Os dados são da CBF.

A vantagem é clara para os brasileiros. É por isso que o jogo desta sexta-feira, nas quartas de final, pode determinar a primeira vitória para os europeus ou maior vantagem aos brasileiros.

No entanto, a Croácia é quem se da melhor na Copa do Mundo nos últimos anos. Em 2014, o Brasil foi eliminado da semifinal pela Alemanha enquanto em 2018 perdeu nas quartas para a Bélgica. Já a Croácia foi para a final na última edição, mas perdeu contra a França.

Confira os resultados, datas e jogos entre Brasil e Croácia na história.

Brasil 1x1 Croácia - 22/5/1996 - (Amistoso)

Croácia 1x1 Brasil - 17/8/2005 - (Amistoso)

Brasil 1x0 Croácia - 13/6/2006 - (Copa do Mundo)

Brasil 3x1 Croácia - 12/6/2014 - (Copa do Mundo)

Brasil 2x0 Croácia - 3/6/2018 (Amistoso)

Confira os melhores momentos da última partida.



LEIA TAMBÉM:

Trasmissão do jogo da Argentina online hoje DE GRAÇA nas quartas de final, 9 de dezembro