Quando o Brasil joga na Copa do Mundo se vencer a Croácia hoje?

O adversário do Brasil na Copa do Mundo nesta sexta, 9 de dezembro, é a Croácia, em confronto válido pelas quartas de final. Se ganhar, a seleção brasileirão então chega a semifinal e se aproxima do hexa.

Saiba quem pode ser o adversário do Brasil na semifinal, onde vai ser a partida e todos os detalhes.

Quando pode ser o próximo jogo do Brasil?

Se a Seleção Brasileira vencer a Croácia hoje, o jogo da semifinal vai ser na terça-feira, 13 de dezembro, no Estádio Lusail, na cidade Lusail, às 16h (horário de Brasília).

A equipe encerrou a sua participação na fase de grupos como líder no grupo G com seis pontos, conquistados em duas vitórias e uma derrota na terceira rodada para Camarões.

Nas oitavas, o Brasil superou a Coréia do Sul pelo placar de 4 a 1. Os gols foram de Vinicius Júnior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá. Para se manter a busca pelo hexa, terá de vencer a Croácia nas quartas.

Terça-feira, 13 de dezembro de 2022

Estádio Lusail, em Lusail, no Catar

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Quem o Brasil pode pegar na semifinal?

O Brasil pode encontrar na semifinal Holanda ou Argentina. O resultado vai ser decidido também na sexta, às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Lusail.

O chaveamento do Mundial é definido antes mesmo do início da competição. O Brasil está do lado A, enquanto as seleções de Inglaterra, França, Portugal e Marrocos estão na chave B. Isso significa que a Seleção Brasileira só poderá enfrentá-los na final do dia 18 de dezembro.

A última vez que a equipe enfrentou a Holanda foi na Copa de 2014, no Brasil, quando disputou o terceiro lugar e perdeu em sua própria casa, logo após o triste episódio 7 a 1. Já contra a Argentina entrou em campo no fim do ano passado em empate durante as Eliminatórias.

Resta esperar o resultado de ambos os confrontos.

Jogos das quartas de final na Copa do Mundo 2022

Devido ao extenso calendário, a Copa do Mundo tem uma pequena pausa no meio da semana.

A escolha da FIFA se dá como medida para aliviar jogadores e garantir uma digna recuperação dos classificados até a próxima batalha dentro de campo. Na fase de grupos, até quatro partidas foram disputadas por dia. Com o início da fase eliminatória, a competição vai se afunilando cada vez mais.

Confira os próximos jogos das quartas e saiba como assistir.

Sexta-feira (09/12):

Brasil x Croácia - 12h (horário de Brasília)

Estádio Cidade da Educação, no Catar

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE, FIFA+ e canal do Casimiro

Sexta-feira (09/12):

Holanda x Argentina - 16h (horário de Brasília)

Estádio Lusail, no Catar

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+

Sábado (10/12):

Marrocos x Portugal - 12h (horário de Brasília)

Estádio Al Thumama, no Catar

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+

Sábado (10/12):

Inglaterra x França - 16h (horário de Brasília)

Estádio Al Bayt, no Catar

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE, canal do Casimiro e FIFA+

