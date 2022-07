Equador x Paraguai feminino: onde assistir e horário hoje (20/07)

A Copa América entra na reta final da fase de grupos. Nesta quarta-feira, 20 de julho, as seleções de Equador x Paraguai feminino se enfrentam a partir das 21h (Horário de Brasília), pela quinta rodada do grupo A, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali. Confira todas as informações e saiba onde assistir o jogo de hoje.

As duas melhores equipes de cada grupo se classificam para as semifinais da competição feminina.

Onde assistir Equador x Paraguai feminino hoje?

O jogo do Equador x Paraguai feminino hoje não terá transmissão nem pela TV ou online, com início às 21h (Horário de Brasília), pela última rodada da Copa América na temporada.

Sem transmissão, o jogo ficou fora da programação das responsáveis pelos direitos de imagens e, por isso, não será possível assistir ao confronto do futebol feminino hoje. A única oportunidade para o torcedor ficar por dentro de todos os lances será através das redes sociais das seleções.

Entretanto, é necessário ressaltar que não há imagens nos perfis do @LaTri ou @Albirroja.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Onde assistir Equador x Paraguai feminino hoje: Sem transmissão

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

Como estão Equador x Paraguai

Com apenas 3 pontos conquistados no grupo A, o Equador só tem chances de se classificar para a disputa do quinto lugar na Copa América Feminina. O elenco só venceu uma partida, derrotado nas outras duas e por esse motivo está fora da disputa pelo título. Além de vencer, precisa torcer por um tropeço do Chile, além de precisar descontar o saldo de gols.

Do outro lado, o Paraguai segue na vice-liderança do grupo com 6 pontos, ou seja, tem três a menos do que o líder. Dessa maneira, o elenco paraguaio luta pela classificação com a Colômbia e também com o Chile, que também tem seis pontos. As paraguaias devem vencer o jogo desta quarta-feira e torcer por tropeço das colombianas. Depois, se perderem, ai tem de esperar uma derrota das chilenas.

Prováveis escalações de Equador x Paraguai:

Escalação do Equador: Morán; Real, Fajardo, Gracia, Pesantez; Aguirre, Stefany Dariana, Torres; Charcopa, Bolaños e Flores.

Escalação do Paraguai: Bobadilla; Fretes, Martínez, Riveros, Bareiro; Ramona Martínez Gauto, Godoy, Sandoval; Fernández e Chamorro.

Classificação da Copa América Feminina 2022

Entrando na última rodada da fase de grupos, as seleções brigam pela classificação até a próxima fase do torneio, onde apenas quatro sortudos disputam.

Com isso, as jogadoras prometem dar o melhor de si em campo para darem aos torcedores a glória em busca do título na competição.

Confira a classificação completa da Copa América Feminina em 2022.

GRUPO A

1 Colômbia – 9 pontos

2 Paraguai – 6 pontos

3 Chile – 6 pontos

4 Equador – 3 pontos

5 Bolívia – 0 ponto

GRUPO B

1 Brasil – 9 pontos

2 Argentina – 6 ponto

3 Venezuela – 6 pontos

4 Uruguai – 3 pontos

5 Peru – 0 ponto

