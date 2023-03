Eliminado do Campeonato Mineiro, o elenco da Raposa volta a jogar no Campeonato Brasileiro da Série A em abril

Estreia no Brasileirão 2023 é o próximo jogo do Cruzeiro; confira a data

Estreia no Brasileirão 2023 é o próximo jogo do Cruzeiro; confira a data

Depois de ser eliminado do Campeonato Mineiro pelo América, o próximo jogo do Cruzeiro será na estreia no Brasileirão 2023 e contra o Corinthians. O elenco azul conquistou o título da Série B e consequentemente o acesso no ano passado.

Quando é o próximo jogo do Cruzeiro?

O jogo entre Corinthians e Cruzeiro está marcado para domingo, 16 de abril, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O horário ainda não está definido, mas a bola vai rolar na Neo Química Arena, a casa do Timão. A tabela do Brasileirão foi definida pela CBF. Serão 38 rodadas em primeiro e segundo turno entre pontos corridos, onde cada time enfrenta o adversário dentro e fora de casa.

Corinthians x Cruzeiro

Domingo, 16 de abril de 2023

Horário: a ser definido

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

O próximo jogo do Cruzeiro será com técnico novo, o Pepa, de 42 anos. O português foi anunciado na última segunda-feira, dia 20 de março de 2023, um dia depois do desligamento de Paulo Pezzolano, responsável pela conquista do acesso na temporada passada.

O treinador começou o seu trajeto no futebol como atacante. Sem grande sucesso dentro das quatro linhas, Pepa se aposentou e começou em 2009 a seguir carreira no banco de reservas, ou seja, na comissão técnica. Passou pelas categorias de base do Taboeira e Benfica. Em 2013, assumiu como profissional o Sanjoanense, de Portugal.

Pepa também treinou Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e o Vitória de Guimarães, todos clubes de Portugal. Apenas em 2022 ele decidiu se aventurar na Arábia Saudita para treinar o Al Tai. Foram 16 jogos com seis vitórias, um empate e nove derrotas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

Quando vai ser o sorteio da Libertadores 2023

Contratações para 2023

O Cruzeiro não poupou dinheiro para reforçar o elenco justamente no ano em que subiu para a primeira divisão do futebol brasileiro. Além do treinador Pepa, a diretoria azul celeste apresentou diferentes jogadores.

Para a defesa, a Raposa repatriou os zagueiros Neris, do Al-Hazem, Reynaldo, livre no mercado. O goleiro Anderson também foi comprado. Os laterais Igor Formiga, da Ponte Preta, Marlon, do Ankaragücü, e William, sem clube.

A diretoria também trouxe reforços para o meio de campo. Os volantes Ramiro, ex-Corinthians, Walisson, da Ponte Preta, Fernando Henrique, do Grêmio, Matheus Jussa, empréstimo do Fortaleza, e Richard, também por empréstimo do Ceará.

O meia Nikão, do São Paulo, foi anunciado. Já os atacantes na lista são Mateus Vidal e Rafael Bilu, ambos do Corinthians, Wesley, do Palmeiras, Matheus Davó, também do Corinthians, e Gilberto, ex-Al Wasl.

Leia também

Próximo jogo do Corinthians é no Brasileirão