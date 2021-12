Com status de melhor jogador brasileiro no mundo do futebol, Neymar coleciona títulos, feitos e principalmente gols por todas as equipes em que vestiu a camisa ao longo de sua carreira. Desde Santos até o Paris Saint-Germain, faz história nos gramados. Mas quantos gols Neymar tem em sua carreira como atleta?

Quantos gols Neymar tem na carreira do futebol?

Em toda a sua carreira como jogador de futebol profissional, Neymar coleciona 401 gols defendendo Santos, Barcelona e PSG, tendo 657 partidas até dezembro de 2021 de acordo com números do portal de estatísticas Ogol.

Neymar começou a sua carreira no Santos enquanto garoto, chamando a atenção do mundo logo em seus primeiros anos. Com o sucesso, transferiu-se ao Barcelona em 2013 onde fez história conquistando a primeira Champions League ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez.

Defendendo o Paris Saint-Germain desde 2017, o atleta tem 11 títulos incluindo Campeonato Francês, Copa da França, Copa da Liga Francesa e Supercopa.

Quantos gols Neymar tem pela Seleção Brasileira?

Vestindo a camisa da Seleção Brasileira, Neymar contabiliza 70 gols marcados em 116 jogos disputados. Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o brasileiro alcançou a marca de 13 gols, ultrapassando a marca de Zico e Romário para tornar-se o artilheiro da competição.

Neymar já disputou com a Seleção as competições de Copa do Mundo, Eliminatórias da Conmebol, Amistosos, Copa América e Copa das Confederações, onde conquistou em 2013 o título. Em 2016, também ganhou o ouro olímpico com o Brasil ao vencer a Alemanha nos pênaltis.

Qual foi o primeiro gol de Neymar no profissional?

Em 15 de março de 2009, Neymar entrou em campo pelo Campeonato Paulista vestindo a camisa do Santos para enfrentar o Mogi Mirim na primeira fase jogando no Estádio do Pacaembu após ser escalado por Vagner Mancini, comandante santista na época.

Aos 27 minutos do segundo tempo, Germano serviu Neymar que, de cabeça, marcou o seu primeiro gol no time profissional em favor do Santos. Este jogo foi apenas o seu terceiro como profissional, desde que deixou de disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior com a base do elenco santista ao ser promovido.

Relembre o primeiro gol de Neymar como profissional, ainda jogador pelo Santos.

