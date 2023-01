Final da Copinha 2023 vai passar na Globo hoje; que horas começa hoje

O Estádio do Canindé recebe nesta quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, Palmeiras e América Mineiro para a final da Copinha. Em busca do bicampeonato no torneio de base mais importante do futebol brasileiro, as equipes se enfrentam às 15h30 (horário de Brasília). Mas a final vai passar na Globo? Saiba como assistir e todos os detalhes da transmissão.

Que horas é a final da Copinha 2023 na Globo?

A final da Copinha entre Palmeiras x América Mineiro vai passar na Globo hoje às 15h30, apenas nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Mas atenção torcedor: a partida não será transmitida para as cidades de Uberlândia, Ituiutaba, Araxá e Uberaba, como indica a programação da emissora no site oficial.

Com transmissão na TV aberta, a Globo exibe a final da Copinha com a narração de Cléber Machado ao lado dos comentaristas Richarlyson e Ana Thaís Matos. É de graça e o torcedor não paga nada para assistir.

O Estádio do Canindé recebe nesta quarta-feira, dia do aniversário da cidade de São Paulo, a partida entre Palmeiras e América Mineiro. Os dois times buscam o bicampeonato no torneio de base.

Programação da Globo hoje

Agora que o torcedor já sabe que a final da Copinha vai passar na Globo hoje, confira a programação da emissora nesta quarta-feira.

04:00 - Hora Um

06:00 - Bom dia SP

07:30 - Praça

08:30 - Bom dia Brasil

09:30 - Encontro com Patrícia Poeta

10:00 - Mais Você

11:45 - Praça

13:00 - Globo Esporte

13:25 - Jornal Hoje

14:45 - Chocolate com Pimenta

15:25 - Futebol - final da Copinha

17:30 - Vale A Pena Ver De Novo - O Rei do Gado

18:25 - Mar do Sertão

19:10 - Praça

19:40 - Vai Na Fé

20:30 - Jornal Nacional

21:20 - Travessia

22:25 - Big Brother Brasil 23

23:20 - Cinema Do Líder - Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw

00:55 - Jornal da Globo

