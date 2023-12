Final Mundial de Clubes: 3 formas de assistir Fluminense online

Final do Mundial de Clubes tem Fluminense e Manchester City - Foto: Reprodução PhotoMIX-Company by Pixabay/Lucas Merçon Fluminense

Valendo o título mundial de 2023, Fluminense e Manchester City se enfrentam na grande final do Mundial de Clubes da FIFA nesta sexta-feira, 21 de dezembro, no Estádio King Abdullah Sports City. A partida começa às 15h (de Brasília) e tem transmissão na televisão e também na internet.

Como assistir o jogo do Fluminense na TV?

Logo após o "Jornal Hoje", a TV Globo transmite a grande final do Mundial de Clubes entre Fluminense e Manchester City com a narração de Luis Roberto e os comentários de Júnior e Roger Flores. Por conta da transmissão do futebol, a novela "Mulheres de Areia" e a "Sessão da Tarde" não serão exibidas na sexta-feira.

A Globo exibe a final do torneio da FIFA para todo o país de graça. Dá para assistir tanto no canal principal como em afiliadas, além da possibilidade de acompanhar na TV paga, através da Globo do seu estado.

Direto da Arábia Saudita, os repórteres Marcelo Courrege, Edson Viana e Bruno Côrtes trarão todas as informações do Fluminense e Manchester City, além dos bastidores do King Abdullah Sports City.

Times: Fluminense x Manchester City

Data: sexta-feira, 22 de dezembro de 2023

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá

País: Arábia Saudita

Onde assistir Fluminense x Manchester City na internet?

A decisão entre Fluminense e Manchester City poderá ser assistida na internet pelo Globoplay, a plataforma FIFA+ e o canal CazéTV no Youtube, com todas as opções de graça. Não precisa ser assinante ou pagar pelo acesso ao conteúdo.

Os três sinais funcionam no computador, através de seus sites, e no aplicativo em dispositivos móveis como celular, tablet e smartv se o aparelho for compatível.

GLOBOPLAY:

Como a TV Globo é uma emissora com sinal aberto, é possível acompanhar a programação em tempo real na plataforma Globoplay sem ser assinante. Não é necessário pagar nada para ter acesso ao canal, basta se cadastrar de graça na Conta Globo.

Sintonize o Globoplay pelo site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo no horário da partida para assistir.

Passo 1: entre no site do Globoplay ou baixe o aplicativo, Android ou iOS, clique no menu localizado à esquerda (três tracinhos) e, em seguida, na opção 'Entrar'.

Na sequência, digite o seu email e senha caso já tenha o seu cadastro no site. Se não tem, cadastre-se gratuitamente na Conta Globo.

Passo 2: feito o cadastro, você será redirecionado para o menu principal novamente onde vai escolher a opção 'Agora na TV'.

Passo 3: por fim, clique no ícone da TV Globo, disponível na primeira opção, e espere carregar a programação.

Lembre-se que a plataforma funciona de acordo com a localização, portanto você verá a programação da sua cidade e estado.

CAZÉTV:

O canal CazéTV no Youtube, do influenciador e jornalista Casimiro Miguel, exibirá a final do Mundial de Clubes da FIFA de graça e ao vivo na plataforma de vídeos. Não precisa ser inscrito no canal ou pagar nada para ter acesso.

Passo 1: acesse o site www.youtube.com via web ou celular, ou se preferir baixe o aplicativo de maneira gratuita. Digite na barra de buscas 'CazéTV' e clique na primeira opção, com o ícone de verificado.

Passo 2: abra o canal CazéTV, clique na opção "Ao Vivo" e, no horário da partida, escolha o link da partida entre Fluminense e Manchester City.

FIFA+:

O site oficial da FIFA, o FIFA+, disponibilizará a transmissão em tempo real com imagens da partida entre Fluminense e Manchester City. É possível ver pelo site ou no aplicativo da entidade, é só fazer o cadastro.

Passo 1: acesse o site (www.fifa.com/fifaplus) ou baixe o aplicativo de forma gratuita, desça a tela e encontre o ícone da partida de sexta-feira, em seguida clique em cima.

Passo 2: em seguida, clique na opção 'Assista no FIFA Plus', localizada na parte de cima do menu em roxo, e clique novamente no ícone da partida entre Fluminense e Manchester City, no centro da tela.

Passo 3: por fim, clique em 'assista de graça' e espere o vídeo carregar.

Quem vai apitar a final do Mundial de Clubes?

O árbitro da final do Mundial de Clubes da FIFA entre Fluminense e Manchester City vai ser o polonês Szymon Marciniak, de 42 anos. O profissional apitou a final da Copa do Mundo entre França e Argentina, no Catar, em 2022, e a final da Liga dos Campeões entre Inter de Milão e Manchester City na Turquia.

Durante o Mundial de Clubes deste ano, Szymon também esteve à frente da partida entre Fluminense e Al Ahly, na semifinal. Em junho de 2023, o polonês chegou a ser investigado pela UEFA após palestrar em um evento de extrema direita na Polônia, correndo o risco de ficar fora da decisão na última temporada.

Szymon se desculpou, e assumiu a liderança da arbitragem na final.

