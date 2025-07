Jogo do Brasileirão começa às 19h30 (de Brasília), no Maracanã

FlaFlu hoje: onde vai passar o jogo do Flamengo x Fluminense ao vivo

Nestae domingo, 20 de julho, o Maracanã será palco de um dos confrontos mais aguardados do Brasileirão 2025: Flamengo e Fluminense medem forças pela 15ª rodada da competição. Enquanto o Flamengo briga pela liderança, o Fluminense busca se consolidar na zona de classificação para a Libertadores.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo terá transmissão no Premiere e oferecerá a transmissão via pay-per-view e também pelo aplicativo Globoplay para assinantes. A partida começa 19h30. O Clássico das Multidões promete muita emoção e é decisivo para as ambições de ambos os times na temporada.

Para hoje, o Rubro Negro deve escalar Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Wallace Yan.

Já a escalação do Fluminense terá Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Freytes; Renê (Gabriel Fuentes); Martinelli, Hércules e Nonato; Soteldo e Cano.

O Clássico Fla-Flu é um dos mais tradicionais e antigos do futebol brasileiro, com mais de 100 anos de história. Em termos de confrontos diretos, o Flamengo tem uma leve vantagem nos últimos anos, com vitórias em momentos decisivos, como nas finais de campeonatos estaduais e mata-matas.

Entretanto, o Fluminense já provou em outras ocasiões que é capaz de surpreender o rival, especialmente em jogos de grande importância. A imprevisibilidade do clássico é uma das razões que torna este confronto tão especial. Não importa a fase de um ou de outro time, o Fla-Flu sempre reserva grandes momentos e lances que ficam na memória do torcedor.