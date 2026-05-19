Onde vai passar o jogo do Corinthians x Palmeiras Sub-20: onde assistir hoje

Onde vai passar o jogo do Corinthians x Palmeiras Sub-20: onde assistir hoje

O clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 acontece nesta terça-feira (19), às 18h (horário de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo. O jogo é válido pela 13ª rodada da competição nacional.

O Corinthians entra em campo tentando se recuperar no Brasileirão Sub-20. A equipe soma 18 pontos e ocupa posição intermediária na tabela. Já o Palmeiras vive momento mais confortável. Invicto na competição, o Verdão aparece entre os primeiros colocados e segue na briga pela liderança do campeonato.

Onde assistir Corinthians x Palmeiras

Para quem quer acompanhar o Dérbi ao vivo nesta terça, dia 19, a transmissão será feita pelo SporTV, na TV por assinatura.

Verifique se sua operadora de TV inclui o canal SporTV no pacote contratado.

Ligue a televisão minutos antes do início da partida para acompanhar a programação pré-jogo.

Caso prefira assistir online, acesse o Globoplay com uma conta vinculada ao pacote que tenha acesso aos canais ao vivo do SporTV.

Faça login na plataforma pelo celular, computador, smart TV ou tablet.

Procure pela transmissão do SporTV e selecione o jogo entre Corinthians e Palmeiras Sub-20.

A bola rola às 18h, mas a recomendação é entrar alguns minutos antes para evitar problemas de conexão ou atraso no acesso.

Prováveis escalações

Corinthians tem Matheus Corrêa; Pellegrin, Lorenzo, Levy Dias e Joãozinho; Caraguá, Bahia e Pires; Nícollas, Luizinho e Luiz Fabio Favela.

O Palmeiras vai escalar Kauan Lima; João Gabriel, João Paulo, Koné e Coutinho; André Lucas, Felipe Teresa e Guilherme; Heittor, Vinicius e Fabiano.