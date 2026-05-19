Onde vai passar o jogo do Corinthians x Palmeiras Sub-20: onde assistir hoje
Jogo começa às 18h
O clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 acontece nesta terça-feira (19), às 18h (horário de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo. O jogo é válido pela 13ª rodada da competição nacional.
O Corinthians entra em campo tentando se recuperar no Brasileirão Sub-20. A equipe soma 18 pontos e ocupa posição intermediária na tabela. Já o Palmeiras vive momento mais confortável. Invicto na competição, o Verdão aparece entre os primeiros colocados e segue na briga pela liderança do campeonato.
Onde assistir Corinthians x Palmeiras
Para quem quer acompanhar o Dérbi ao vivo nesta terça, dia 19, a transmissão será feita pelo SporTV, na TV por assinatura.
- Verifique se sua operadora de TV inclui o canal SporTV no pacote contratado.
- Ligue a televisão minutos antes do início da partida para acompanhar a programação pré-jogo.
- Caso prefira assistir online, acesse o Globoplay com uma conta vinculada ao pacote que tenha acesso aos canais ao vivo do SporTV.
- Faça login na plataforma pelo celular, computador, smart TV ou tablet.
- Procure pela transmissão do SporTV e selecione o jogo entre Corinthians e Palmeiras Sub-20.
A bola rola às 18h, mas a recomendação é entrar alguns minutos antes para evitar problemas de conexão ou atraso no acesso.
Prováveis escalações
Corinthians tem Matheus Corrêa; Pellegrin, Lorenzo, Levy Dias e Joãozinho; Caraguá, Bahia e Pires; Nícollas, Luizinho e Luiz Fabio Favela.
O Palmeiras vai escalar Kauan Lima; João Gabriel, João Paulo, Koné e Coutinho; André Lucas, Felipe Teresa e Guilherme; Heittor, Vinicius e Fabiano.