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Onde vai passar o jogo do Corinthians x Palmeiras Sub-20: onde assistir hoje

Jogo começa às 18h

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
Onde assistir Corinthians x Palmeiras Getty

O clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 acontece nesta terça-feira (19), às 18h (horário de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo. O jogo é válido pela 13ª rodada da competição nacional.

O Corinthians entra em campo tentando se recuperar no Brasileirão Sub-20. A equipe soma 18 pontos e ocupa posição intermediária na tabela. Já o Palmeiras vive momento mais confortável. Invicto na competição, o Verdão aparece entre os primeiros colocados e segue na briga pela liderança do campeonato.

Onde assistir Corinthians x Palmeiras

Para quem quer acompanhar o Dérbi ao vivo nesta terça, dia 19, a transmissão será feita pelo SporTV, na TV por assinatura.

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  • Procure pela transmissão do SporTV e selecione o jogo entre Corinthians e Palmeiras Sub-20.

A bola rola às 18h, mas a recomendação é entrar alguns minutos antes para evitar problemas de conexão ou atraso no acesso.

Prováveis escalações

Corinthians tem Matheus Corrêa; Pellegrin, Lorenzo, Levy Dias e Joãozinho; Caraguá, Bahia e Pires; Nícollas, Luizinho e Luiz Fabio Favela.

O Palmeiras vai escalar Kauan Lima; João Gabriel, João Paulo, Koné e Coutinho; André Lucas, Felipe Teresa e Guilherme; Heittor, Vinicius e Fabiano.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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