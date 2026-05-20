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Jogo do Cruzeiro hoje: onde assistir Boca Juniors x Cruzeiro

Jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), na tradicional Bombonera

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
Jogo do Cruzeiro hoje DCI

O Cruzeiro entra em campo nesta terça-feira (19) para um dos jogos mais importantes da temporada. A equipe mineira visita o Boca Juniors, às 21h30 (horário de Brasília), na tradicional Bombonera, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Onde assistir Boca Juniors x Cruzeiro

O jogo do Boca Juniors x Cruzeiro terá transmissão ao vivo da Paramount, a partir das 21h30. O confronto pode encaminhar a classificação do time celeste às oitavas de final e também aumentar a pressão sobre os argentinos, que vivem um momento turbulento dentro e fora de campo.

O Cruzeiro chega embalado após sequência positiva como visitante. Pelo Campeonato Brasileiro, somou quatro pontos fora de casa contra Bahia e Palmeiras. Já na Libertadores, empatou sem gols com a Universidad Católica na rodada anterior.

Uma vitória em Buenos Aires garante matematicamente a classificação da equipe comandada por Artur Jorge para o mata-mata da competição. Em caso de derrota, a definição ficará para a última rodada da fase de grupos.

A equipe mineira terá o desfalque de Keny Arroyo, suspenso após expulsão no último compromisso continental. A tendência é que o treinador adote uma formação mais cautelosa na Bombonera.

Do outro lado, o Boca Juniors chega pressionado pela torcida. A equipe argentina foi derrotada pelo Cruzeiro no Mineirão e também acumulou resultados negativos recentes no campeonato nacional e na Libertadores.

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A situação do técnico Claudio Úbeda ficou ainda mais delicada após a eliminação diante do Huracán, em plena Bombonera. Se perder nesta rodada e a Universidad Católica vencer o Barcelona de Guayaquil, os argentinos podem dar adeus à competição continental.

Além da pressão pelos resultados, o Boca terá baixas importantes, incluindo Edinson Cavani, que segue fora, além do volante Ascacibar, suspenso.

Prováveis escalações

Boca Juniors vai escalar Leandro Brey; Braida (Weigandt), Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa e Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Delgado e Tomás Aranda; Merentiel e Milton Giménez (Ángel Romero).

Desfalques: Ascacibar, Edinson Cavani, Carlos Palacios, Adam Bareiro e Agustín Marchesín.

A escalação do Cruzeiro tem Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Gerson; Kaio Jorge.

Desfalques: Keny Arroyo, Cássio, Matheus Henrique e William.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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