São Paulo e Millonarios no SBT? Onde vai passar a Sul-Americana nesta terça

São Paulo e Millonarios no SBT? Onde vai passar a Sul-Americana nesta terça

São Paulo e Millonarios (COL) entram em campo às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, 19 de maio, no Morumbis. O jogo é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e você pode acompanhar todos os lances ao vivo na tela do SBT, mas também TV por assinatura e streaming.

Onde assistir São Paulo x Millonarios

O SBT transmite ao jogo entre São Paulo e Millonarios na Sul-Americana para todo o país na TV aberta, com narração de Tiago Leifert. O torcedor também pode assistir o jogo no site e no canal do Youtube do SBT de graça. ESPN e Disney+ também fazem a transmissão.

TV aberta: SBT e ESPN

Online: Disney+.

Como funciona o regulamento da Sul-Americana?

A Copa Sul-Americana 2026 já está a todo vapor! Com um formato consolidado que mistura fase de grupos, “playoffs” decisivos e a grande final em jogo único, a competição promete fortes emoções para os clubes brasileiros e seus torcedores. Neste ano, o Brasil conta com sete representantes de peso: Atlético-MG, Botafogo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

O formato segue o padrão de sucesso dos últimos anos, dividido em etapas claras:

Fase de Grupos: São 32 equipes divididas em 8 grupos de quatro. Elas se enfrentam em turno e returno dentro de suas chaves.

Classificação Direta: Apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta nas oitavas de final.

Playoffs (A Repescagem): Os times que terminarem em segundo lugar nos grupos da Sul-Americana não avançam direto. Eles precisam enfrentar, em jogos de ida e volta, os times que ficaram em terceiro lugar na fase de grupos da Copa Libertadores.

Mata-mata: A partir das oitavas de final, o torneio segue no sistema de eliminação simples (ida e volta) até a semifinal.

Final Única: O título será decidido em uma única partida em campo neutro, agendada para o dia 21 de novembro.

A fase de grupos começou oficialmente nesta semana (7 de abril) e segue o seguinte cronograma: