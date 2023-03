Globo vai transmitir o jogo do Grêmio hoje? Onde assistir (25/03)

Confronto da semifinal no Campeonato Gaúcho será exibido na TV aberta, além do canal pago e serviço de streaming

O Grêmio entra em campo neste sábado, 25 de março, para a decisão da semifinal no Campeonato Gaúcho. O Tricolor recebe o Ypiranga na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, onde o jogo do Grêmio começa às 16h30 (Horário de Brasília). De acordo com o chaveamento, o vencedor encara o Caxias ou o Inter na final.

Confira todas as informações do jogo do Grêmio para não perder nenhum lance da semifinal gaúcha.

Que canal vai transmitir o jogo do Grêmio hoje?

A partida Grêmio x Ypiranga será transmitida na Globo (RBS), SporTV e Premiere com cobertura ao vivo.

Para todo o estado do Rio Grande do Sul a emissora transmite a semifinal do Gauchão com a narração de Luciano Périco e comentários de Maurício Saraiva.

O canal e o pay-per-view estão disponíveis na TV paga em todo o Brasil.

Como ver Grêmio x Ypiranga online hoje?

O serviço de streaming GloboPlay retransmite os três canais. Moradores do Rio Grande do Sul poderão acompanhar de graça na plataforma o canal Globo.

Os canais SporTV e Premiere são disponibilizados para quem é assinante. A transmissão é via dispositivos móveis, laptops, consoles e smartv.

Como foi o jogo de ida?

O Ypiranga venceu o primeiro jogo da semifinal por 2 a 1, dois gols de Erick, e Luis Suárez. O time só precisa de um empate para carimbar o passaporte até a final.

O Grêmio tem que vencer com dois gols ou mais de diferença para se classificar na decisão do Gaúcho.

Quantas vezes o Grêmio caiu para a Série B do Brasileirão?

O que acontece em caso de empate?

Se o empate em pontos ganhos ocorrer ao término do segundo jogo, o critério de desempate adotado é a cobrança de pênaltis entre as equipes.

As dispostas começarão em até 15 minutos ao fim do segundo tempo.

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Grêmio e Ypiranga hoje é Douglas Schwengber da Silva. Os assistentes serão Tiago Augusto Kappes Diel e Fagner Bueno Cortes.

O quarto árbitro designado foi Francisco Soares Dias. No VAR, Jose Antônio Chaves Franco Filho será o responsável na cabine.

O técnico de arbitragem designado foi Diego Almeida Real.

Quem o Grêmio pode pegar na final?

Se vencer o Ypiranga hoje, o Grêmio vai enfrentar Caxias ou Internacional na final do Campeonato Gaúcho no início de abril.

O duelo de volta entre as equipes vai ser no domingo, 26 de março, às 18h, horário de Brasília, no Beira-Rio. O primeiro jogo terminou em 1 a 1.

