Onde assistir Croácia x País de Gales ao vivo nas Eliminatórias Euro - 25/03

Três meses após o terceiro lugar da Copa do Mundo do Catar, a Croácia volta a jogar neste sábado. O confronto será contra o País de Gales, no Estádio Poljud, às 16h45 (Horário de Brasília). Saiba onde assistir Croácia x País de Gales ao vivo.

Assistir Croácia x País de Gales ao vivo hoje

Local: Estádio Poljud, na Croácia

Data e hora: Sábado, 25 de março de 2023 às 16h45 (de Brasília)

Transmissão: SporTV e GloboPlay

A partida será transmitida no SporTV, canal da TV paga, e no GloboPlay, plataforma de streaming. Entre em contato com o seu operador para adquirir a programação de esportes. O serviço também só pode ser acessado por assinantes.

Nenhum canal da TV aberta vai passar Croácia x País de Gales hoje.

Ele é bom? Conheça o goleiro da Croácia

Grupo D nas eliminatórias

Estão no grupo D as seleções de Armênia, Croácia, Letônia, Turquia e País de Gales. São 10 rodadas em dois turnos entre pontos corridos. Os dois primeiros de cada chave se classificam para a Eurocopa.

GRUPO D

Armênia

Croácia

Letônia

Turquia

País de Gales

