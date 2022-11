Globoplay ao vivo na Copa: assistir Tunísia x Austrália online hoje, sábado

As seleções de Tunísia x Austrália se enfrentam neste sábado, 26 de novembro, durante a abertura da segunda rodada no grupo D na Copa do Mundo do Catar. Jogando no Estádio Al Janoub, às 07h (horário de Brasília), os australianos buscam o primeiro ponto, enquanto tunisianos querem a vitória. Tudo o que você precisa saber sobre o jogo da Copa hoje está no texto a seguir.

+ Próximos jogos da Copa do Mundo na Globo: programação dias 26 e 27

Como assistir Tunísia x Austrália hoje no Globoplay de graça

A plataforma GloboPlay está disponível durante a Copa do Mundo também para quem não é assinante. Também será possível assistir a programação da TV Globo pelo aplicativo do serviço de graça.

Sim, não é preciso ser assinante para acompanhar a transmissão dos jogos no GloboPlay. Tudo o que você precisa fazer é acessar pelo navegador (www.globoplay.globo.com), se cadastrar ou entrar com a sua conta do Facebook, Apple ou Google, clicar em "Agora na TV" e escolher a programação da Rede Globo.

Dá para assistir no navegador, ou até mesmo no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Como assistir Tunísia x Austrália hoje na TV?

Acerte o seu relógio torcedor: o jogo da Tunísia x Austrália hoje vai passar na Globo e SporTV às 07h (horário de Brasília), na segunda rodada da Copa do Mundo.

Sim torcedor, você poderá curtir logo pela manhã o primeiro embate da Copa totalmente de graça e ao vivo em seu televisor. Não importa em qual estado você esteja, a transmissão é para todo o Brasil.

Para quem já está acostumado com a TV fechada, é só sintonizar no SporTV, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO ou a Vivo. A emissora não disponibilizou a equipe de narração.

Que horas: 07h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Al Janoub

Arbitragem: Daniel Siebert (ALE)

Onde assistir: Globo, Globoplay, SporTV, Fifa + e Portal GE

Temperatura: 22ºC

Como vem Tunísia x Austrália na Copa do Mundo?

Não há dúvidas de que a Copa do Catar ficará marcada como a Copa das Zebras. Na primeira rodada, a Tunísia fez bonito e arrancou um empate com a Dinamarca, grande favorita na briga pelo título. Agora, terá a sua segunda chance de pontuar a vitória e quem sabe brigar pela vaga nas oitavas.

O elenco tunisiano está em segundo lugar com 1 ponto.

Do outro lado, a Austrália não tem baixas em seu plantel de jogadores. Enfrentando a França na primeira rodada, o time da Oceania terá de reverter a derrota para brigar pela classificação até as oitavas de final da Copa do Catar. O grupo vem em último lugar na tabela sem pontos marcados.

A Austrália não é favorita no grupo D, mas pode brigar com as adversárias ao menos pelo segundo lugar, visto que os franceses provavelmente ocuparão a liderança.

Prévia Tunísia x Austrália

Vem aí uma grande surpresa dos tunisianos na Copa do Mundo no Catar? O elenco fez bonito ao empatar com a Dinamarca, cotada como favorita ao título este ano. O resultado fez o elenco árabe ganhar todo o gás necessário para tentar brigar por uma vaga na próxima fase, o mata-mata do campeonato. Em seu elenco, os destaques são Khazri, Montassar Talbi e Slimane.

Para a Austrália, que preferiu trocar as Eliminatórias da Oceania pela da Ásia em busca de melhorar o seu futebol e aumentar os desafios, o desafio será grande. Sem nenhum ponto conquistado, pode dar adeus ao sonho de chegar até as oitavas de final neste sábado, se perder o jogo contra os tunisianos e a Dinamarca vencer o duelo na rodada.

Os jogadores de destaque são Goodwin, Riley McGree e Mathew Leckie. Mas essa mudança no modelo de jogar, a insistência nas Eliminatórias e a presença de bons jogadores será o necessário para avançar de fase no torneio?

Convocação de Tunísia para a Copa do Mundo do Catar

Para o Mundial do Catar 2022, a seleção da Tunísia escolheu os jogadores para representar a equipe:

GOLEIROS: Aymen Dahmen (Sfaxien), Mouez Hassan (Club Africain), Béchir Ben Said (US Monsatir) e Aymen Mathlouthi (Etoile du Sahel).

DEFESA: Ali Abdi (Caen), Mohamed Drager (FC Lucerna), Ali Maaloul (Al Ahly), Wajdi Kechrida (Atromitos Atenas), Nader Ghandri (Club Africain), Yassine Meriah (Espérance), Bilel Ifa (Kuwait FC), Dylan Bronn (Salernitana) e Montassar Talbi (Lorient).

MEIAS: Ellyes Skhiri (Colonia), Ghaylen Chaalali (Espérance), Aissa Laidouni (Ferencváros), Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance), Ferjani Sassi (Al Duhail) e Hannibal Mejbri (Birmingham).

ATACANTES: Youssef Msakni (Al Arabi), Seifeddine Jaziri (Zamalek), Naim Sliti (Ettifaq), Issam Jebali (Odense Boldklub), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC), Anis Ben Slimane (Bröndby) e Wahbi Khazri (Montpellier).

Convocação da Austrália para a Copa do Mundo do Catar

Os australianos foram bem no primeiro jogo, mas contra a França, atual campeã, tropeçaram e por isso buscam o primeiro ponto. Confira a convocação de jogadores da Austrália na Copa do Catar.

GOLEIROS: Mat Ryan (Copenhagen), Andrew Redmayne (Sydney FC) e Danny Vukovic (Central Coast Mariners).

DEFESA: Aziz Behich (Dundee United), Milos Degenek (Columbus Crew), Bailey Wright (Sunderland), Harry Souttar (Stoke City), Fran Karacic (Brescia), Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian FC), Joel King (Odense), Kye Rowles (Heart of Midlothian FC) e Thomas Deng (Albirex Niigata).

MEIAS: Aaron Mooy (Celtic), Jackson Irvine (St. Pauli), Hrustic (Verona), Riley McGree (Middlesbrough), Cameron Devlin (Heart of Midlothian) e Keanu Baccus (St Mirren).

ATACANTES: Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Cadiz), Jamie Maclaren (Melbourne City), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Martin Boyle (Hibernian FC), Craig Goodwin (Adelaide United), Garang Kuol (Central Coast Mariners) e Jason Cummings (Central Coast Mariners).

Onde vai ser o jogo da Copa hoje entre Tunísia x Austrália?

O jogo Tunísia x Austrália vai ser no Estádio Al Janoub, localizado em Doha, no Catar, pela segunda rodada da fase de grupos. O formato do estádio é uma homenagem as velas de tradicionais barcos dhow, inaugurado em fevereiro de 2020 com sistema de resfriamento.

Ao redor, pistas de ciclismo e corrida, áreas de recreação e espaços verdes completam a bela paisagem.

🏟 Al Janoub Stadium 🗓 6 group stage matches & 1 Round of 16 match 🌅 Located in the coastal city of Al Wakrah, just south of Doha pic.twitter.com/qZgUSVw74x — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020



Leia também:

Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa; hermanos enfrentam México

Por que Richarlison é chamado de pombo? Origem do apelido

Quem entra no lugar de Neymar e Danilo na Copa do Mundo?