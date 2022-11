Próximos jogos da Copa do Mundo na Globo: programação dias 26 e 27

Saiba qual é a programação da Globo entre os dias 26 e 27 de novembro com a Copa do Mundo

A Rede Globo é a emissora oficial da Copa do Mundo do Catar. Com quatro jogos por dia ao vivo e de graça, o canal é o responsável por passar todas as emoções do maior torneio de futebol para o Brasil. No fim de semana, dias 26 e 27 de novembro, uma programação recheada de jogos da Copa do Mundo.

Saiba como assistir na Globo e os horários.

Próximos jogos da Copa do Mundo na Globo

O torcedor tem compromisso marcado com a Copa do Mundo neste fim de semana! Uma agenda lotada de confrontos emocionantes e de qualidade estará disponível de graça na Rede Globo aos apaixonados por futebol.

A Globo comprou os direitos de transmissão do campeonato e, por isso, só ela pode transmitir com exclusividade todos os jogos na TV aberta e no canal fechado. Para assistir é só sintonizar a emissora carioca de qualquer lugar do país e curtir.

Mas quais são os jogos da Copa do Mundo neste fim de semana? Confira a programação, os horários e onde assistir cada um deles.

JOGOS DA COPA DO MUNDO 2022 DE SÁBADO, 26 DE NOVEMBRO

07h - Tunísia x Austrália (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

10h - Polônia x Arábia Saudita (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

13h - França x Dinamarca (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

16h - Argentina x México (Globo, SporTV, FIFA+, canal do Casimiro, GloboPlay e portal GE)

JOGOS DA COPA DO MUNDO 2022 DE SÁBADO, 27 DE NOVEMBRO

07h - Japão x Costa Rica (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

10h - Bélgica x Marrocos (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

13h - Croácia x Canadá (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

16h - Espanha x Alemanha (Globo, SporTV, FIFA+, canal do Casimiro, GloboPlay e portal GE)

Como assistir aos jogos da Copa na Globo?

Todos os jogos da Copa do Mundo são transmitidos na Globo, na TV aberta, assim como no SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para assistir na Globo o torcedor só precisa sintonizar o seu televisor no canal principal ou em afiliadas. É de graça e ao vivo. Os narradores selecionados para o grande evento são Galvão Bueno, narrador oficial da Seleção Brasileira, Renata Silveira, Gustavo Villani e Cléber Machado.

Outra opção é o SporTV, canal disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO ou a Vivo. Aqui, é necessário obter a emissora na programação e pagando por isso.

Os narradores responsáveis por contarem a história das partidas na Copa foram Everaldo Marques, Milton Leite, Luiz Carlos Jr, Natália Lara, Jader Rocha e Rogério Corrêa.

Como assistir aos jogos na Globo pelo celular?

Sabia que além de assistir aos jogos na Globo pela TV, você também pode assistir pelo dispositivo móvel? E o melhor de tudo: de graça?

A plataforma GloboPlay, serviço de streaming da Globo, retransmite ao vivo a programação da emissora em seu aplicativo. Você não precisa ser assinante para ter acesso ao conteúdo. Mas como assistir de graça a Globo no celular?

Tudo o que você precisa fazer, torcedor, é acessar o site www.globoplay.globo.com pelo navegador ou no próprio aplicativo pelo celular, clicar em "cadastre-se" na aba de login, preencher todos os requisitos, clicar em "Agora na TV" e escolher o canal Globo.

Quem é membro GloboPlay pode assistir também o canal SporTV no aplicativo, enquanto assinantes da TV paga tem acesso ao canal fechado na plataforma Canais Globo de graça.

