Goiano 2023: onde assistir CRAC x jogo do Goiás hoje ao vivo (25/01)

Empatados com sete pontos, os dois times ocupam a parte de cima da classificação. Nesta quarta-feira, o Goiás visita o CRAC para disputarem a quinta rodada do Campeonato Goiano na temporada. A bola vai rolar no jogo do Goiás hoje às 19h (horário de Brasília) realizado na Arena Rifertil.

Ambas as equipes tem duas vitórias, um empate e uma derrota. CRAC e Goiás, em segundo e terceiro lugar, possuem três pontos na diferença com o líder. O principal objetivo é diminuir a vantagem para ocupar a principal posição da tabela.

Onde vai passar o jogo do Goiás hoje

O jogo do Goiás hoje às 19h vai passar no canal Nosso Futebol e DAZN ao vivo.

Disponível para todos os estados do Brasil, o pay-per-view só é encontrado na Sky, Claro e a DirecTV GO, ou seja, o torcedor precisa desembolar um valor extra para obter o pacote de canais na programação.

Em cada uma delas o valor é diferente. Na Sky, por exemplo, a mensalidade do PPV é de R$ 44,90, enquanto na Claro o valor fica em R$ 19,90 ao mês. Pela DirecTV, o número fica em R$ 14,90.

Existe também a possibilidade de acompanhar o jogo do Goiás hoje no serviço de streaming DAZN. Por R$ 34,90, o torcedor tem acesso à programação de esportes no computador, aplicativo do celular, tablet ou smartv.

LEIA: Supercopa do Brasil tem prorrogação? Entenda o regulamento

Escalações de CRAC x Goiás:

Provável escalação do CRAC: Cleriston; Duda, João Fonseca, Nilo, Eduardo Soares; Lucas Gonçalves, Wagner, Jonatha Carlos; Victor Rangel, Janderson e Wilsinho.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Yan Souto, Edu, Bruno Melo, Julian Palacios; Felipe, Jhonny Lucas, Carlos Maia, Hugo; Diego Gonçalves e Breno.

Quem vai ser o árbitro do jogo de hoje?

O árbitro que vai apitar o jogo do Goiás hoje vai ser Osimar Moreira.

Nesta quarta-feira, os assistentes da rodada no Campeonato Goiano vão ser Edson Antônio e Hugo Correa, enquanto o quarto árbitro designado foi Lee Harrison dos Santos.

O analista de arbitragem vai ser Cleiber Elias. Não tem VAR no jogo desta quarta, pela quinta rodada do Goiano.

Quinta rodada do Campeonato Goiano

Além do jogo do Goiás hoje, a quinta rodada do Campeonato Goiano vai trazer também outros embates nesta quarta-feira, em diferentes horários.

QUARTA-FEIRA, 18/01:

CRAC x Goiás - 19h

Atlético GO x Anápolis - 19h30

Goianésia x Grêmio Anápolis - 20h

Morrinhos x Goiânia - 20h

Vila Nova x Iporá - 20h30

Aparecidense x Inhumas - 20h30

LEIA TAMBÉM:

Ingressos para a final da Copinha 2023: como comprar e preços da final