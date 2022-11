Equipe brasileira bateu a Sérvia nesta quinta-feira, 24 de novembro, pela primeira rodada do grupo G na Copa do Mundo do Catar; Seleção volta a jogar na próxima segunda

Gol do pombo e mais: os melhores memes do Brasil na Copa x Sérvia

Deu Brasil! Em estreia na Copa do Mundo no Catar, a Seleção Brasileira bateu a Sérvia por 2x0 no Estádio Lusail, pela primeira rodada do grupo G. A vitória fez a alegria dos torcedores, que comemoraram nas redes sociais com memes do Brasil, danças, vídeos e muitas brincadeiras.

Melhores memes do Brasil na estreia da Copa do Mundo

Com gols de Richarlison, o elenco canarinho saiu na frente para assumir a liderança do grupo. Além disso, o resultado fez a festa para os torcedores nas redes sociais, que aproveitaram para brincar com memes, vídeos e brincadeiras em comemoração ao triunfo na Copa do Mundo, clima que prevalece após a espera de quatro em quatro anos.

🧑‍🎨🎨 Fotos sem flash, por favor! #BRA — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 24, 2022

Até o Choquei aproveitou para tirar onda nos adversários:

Torcedores aproveitaram para fazer aquela brincadeira com Neymar:

Correspondente choquei direto do andador do neymar pic.twitter.com/VNO0mmuBjX — Carla (@carIaIuana) November 24, 2022

Dancinha do pompo do Richarlison:

O pombo tá como?

Richarlison voando! https://t.co/5MgmDdj16P — Fernando - CCXP 02/12 bora? (@VishFeeh) November 24, 2022

É O POMBO pic.twitter.com/Tpa0e72RfD — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 24, 2022

Richarlison é o queridinho da Copa do Mundo 2022:

meus pronomes? ri/char/lison 🇧🇷

localização? no coração do richarlison 🇧🇷

uma cor? verde, amarelo e azul 🇧🇷

uma comida? brigadeiro 🇧🇷

um número? 9 🇧🇷

animal fav? pombo 🇧🇷

status? 100% richarlison 🇧🇷 pic.twitter.com/oEVZhVYnHu — cuscuz com let ✨ (@leoliveirab) November 24, 2022

Qual é o próximo jogo da Seleção Brasileira na Copa?

A Seleção Brasileira a voltar na próxima segunda-feira, 28 de novembro, contra a Suíça pela segunda rodada do grupo G na Copa do Mundo do Catar.

O jogo será no Estádio 974, em Doha, às 13h (Horário de Brasília) com transmissão da TV Globo, SporTV e as plataformas GloboPlay, portal GE, FIFA+ e também no canal do Casimiro pelo Youtube ou Twitch.

Com a vitória nesta quinta, o elenco canarinho assume a primeira posição e se garante com vantagem na briga pela classificação. O jogo contra os suíços pode praticamente carimbar o passaporte dos brasileiros até a próxima fase do Mundial.

