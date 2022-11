4 jeitos de assistir online a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022

Seleção enfrenta a Sérvia nesta quinta-feira, 24 de novembro, pela primeira rodada da Copa do Mundo no Catar

Considerados os favoritos para chegar à final da Copa do Mundo de 2022, a Seleção Brasileira inicia sua campanha no Grupo G contra a Sérvia no Estádio Lusail nesta quinta-feira, 24, no Catar. A boa notícia é que o brasileiro tem 4 formas de assistir online e de graça a partida. Vem ver.

Como assistir online a estreia da Seleção Brasileira na Copa?

O jogo da Seleção Brasileira e Sérvia nesta quinta-feira vai passar na Globo e SporTV, para quem quer curtir a estreia pela televisão. Mas e ao torcedor que prefere acompanhar tudo pela tela do seu celular? Aí é simples, basta sintonizar as quatro diferentes opções a seguir! Quer saber como?

1 - Assistir ao jogo do Brasil no GloboPlay

A plataforma GloboPlay vai retransmitir os canais Globo e SporTV em seu produto ao vivo. Quem é assinante tem o direito de assistir no canal pago se quiser, mas aqueles que não assinantes podem optar pela transmissão da TV Globo na plataforma e o melhor: totalmente de graça.

É isso mesmo torcedor. Se você não estará em casa no momento do jogo do Brasil e quer curtir a estreia, é só baixar o app do GloboPlay no celular ou tablet, se cadastrar na Conta Globo e procurar "Agora na TV" na aba.

2 - Assistir ao jogo do Brasil no Portal GE

Para o torcedor que gosta de simplificar, é só acessar o GE, site de notícias da Rede Globo (www.ge.globo.com). Aqui, dá para assistir tudo de graça através das imagens da Rede Globo. Você não paga nada por isso.

3 - Assistir ao jogo do Brasil no Canal do Casimiro no Youtube

A novidade na edição da Copa este ano fica com a transmissão do canal Casimiro, o maior streamer brasileiro da atualidade. Com comentários engraçados, espontaneidade e quadros diferentes, o canal do Cazé no Youtube ou a plataforma do Casimito na Twitch disponibilizam de graça a transmissão.

Será um jogo por dia no canal do Casimiro.

4 - Assistir ao jogo do Brasil no FIFA +

É isso mesmo torcedor, você tem a oportunidade de acompanhar o jogo do Brasil ao vivo e de graça pela plataforma da FIFA. Com a Copa do Catar, a entidade decidiu fazer um teste em suas transmissões e qual o melhor lugar para se receber o carinho do público do que o Brasil?

O público brasileiro poderá assistir aos 64 jogos da Copa de graça na plataforma oficial. É só acessar o site (www.fifa.com), procurar a aba do FIFA+ (ou FIFA Plus), se cadastrar com o email passo a passo, e escolher qual é o embate de futebol que quer assistir.

O FIFA+ funciona no navegador e também no aplicativo para celular e tablet.

Veja a provável escalação do Brasil hoje

Prognóstico Brasil x Sérvia

O Brasil está invicto há 15 jogos e atualmente vem de sete vitórias consecutivas. Os cariocas marcaram pelo menos quatro gols em quatro dos cinco jogos anteriores, o que fala muito sobre sua forma de ataque.

A Sérvia joga de forma muito errática, mas a impressão é que é boa quando mais precisa. Isto refere-se, em primeiro lugar, à última eliminatória, quando venceu Portugal em Lisboa e garantiu a qualificação direta para o Mundial. A Sérvia tem cinco vitórias em seus últimos seis jogos e viajou para o Qatar depois de uma vitória por 5 a 1 em um amistoso contra o Bahrein.

Quem será o árbitro?

O experiente árbitro iraniano Alireza Fagani vai apitar a partida da primeira fase da fase de grupos da Copa do Mundo, que Sérvia e Brasil jogam na quinta-feira.

Este árbitro de 44 anos da Caxemira está na lista da FIFA desde 2008. Ele tem uma vasta experiência atrás dele, foi o árbitro iraniano do ano três vezes e foi eleito duas vezes o melhor árbitro asiático do ano. Desde 2019, vive e trabalha na Austrália.

>> Árbitros brasileiros da Copa do Mundo 2022

Quais os dias dos jogos do Brasil na Copa?

O Brasil entra em campo na Copa do Mundo do Catar nos dias 24 e 28 de novembro, e no dia 02 de dezembro pela terceira e última rodada do grupo G no evento.

Serão três rodadas entre pontos corridos, mantendo o sistema original da competição. Quem marcar mais pontos e terminar em primeiro e segundo avança para o mata-mata.

Nas oitavas de final, o Brasil pode enfrentar Uruguai, Portugal, Coreia do Sul ou Gana, a depender do resultado nas posições da tabela.

Brasil x Sérvia (1ª rodada do grupo G)

Quinta-feira, 24/11 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

Brasil x Suíça (2ª rodada do grupo G)

Segunda-feira, 28/11 às 13h (Horário de Brasília)

Estádio 974

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

Camarões x Brasil (3ª rodada do grupo G)

Sexta-feira, 02/12 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

Leia também:

Horários dos jogos do Brasil da Copa do Mundo 2022: calendário completo, horários dos jogos,

Copa do Mundo 2022: qual será a escalação do Brasil contra a Sérvia?

Brasil é hexa ou penta na Copa do Mundo? Relembre os títulos da seleção

Siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias da Copa do Mundo.