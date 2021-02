Granada x Atlético de Madrid (13/02): onde assistir e possíveis escalações

Abrindo a 23ª rodada do Campeonato Espanhol neste sábado (13), Granada e Atlético de Madrid se enfrentam às 10h, no Estádio Nuevo Los Cármenes. O time comandado por Diego Simeone pode aumentar a vantagem na liderança se vencer o confronto de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Granada x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, a partir das 10h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Granada x Atlético de Madrid

Ao Granada, os jogadores Milla, Soldado, Suárez, Pepe, Gonalons e Yangel estão fora do jogo de hoje, todos por lesões.

Possível Granada: Silva; Duarte, Foulquier, Neva, Vallejo; Montoro, Herrera; Kenedy, Machis, Vico; Vidal.

O time do Atléti possui uma extensa lista de jogadores indisponíveis, principalmente por testarem positivo para covid-19. De acordo com o site oficial do clube, Héctor Herrera, Lemar, Dembélé, João Felix, Carrasco e Hermoso seguem isolados.

Possível Atléti: Oblak; Savic, Felipe, Gimenez; Kondogbia, Llorente, Saul, Koke, Niguez; Correa, Suarez.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Ademais, o fim de semana traz jogos pela vigésima terceira rodada do Campeonato Espanhol. Então, confira todos os jogos e horários.

Celta de Vigo 3 x 1 Elche

Sevilla x Huesca – 12h15

Eibar x Real Valladolid –14h30

Barcelona x Alavés – 17h

Getafe x Real Sociedad – Domingo – 10h

Real Madrid x Valencia – Domingo – 12h15

Levante x Osasuna – Domingo – 14h30

Villarreal x Betis – Domingo – 17h

Cádiz x Ath. Bilbao – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Granada está em 8ª posição com trinta pontos. Lutando para chegar na parte de cima da tabela, o time anfitrião precisa dos três pontos para, assim, brigar por uma vaga em competições na próxima temporada. Dessa maneira, venceu oito jogos, empatou seis e perdeu também oito. Ademais, enfrenta o Napoli na Liga Europa.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid aparece em primeiro lugar com cinquenta e um. Com cinco pontos de vantagem sob o vice, o time de Diego Simeone quer aumentar a vantagem que possui, principalmente depois de desperdiçar a chance na última rodada. Por fim, enfrenta o Chelsea nas oitavas da Champions League.