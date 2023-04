Horário da final do Goiano 2023 e como assistir Atlético GO x Goiás hoje

Horário da final do Goiano 2023 e como assistir Atlético GO x Goiás hoje

Atlético Goianiense e Goiás dão o pontapé inicial neste domingo, 02 de abril, na intensa briga pelo título do Campeonato Goiano em 2023. O primeiro jogo vai ser disputado no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e o horário da final do Goiano vai ser às 16h (Horário de Brasília).

Todos os detalhes o torcedor confere a seguir no texto.

Qual é o horário da final do Goiano 2023 hoje?

O horário da final do Goiano é 16h, quatro da tarde, no horário de Brasília, neste domingo, 02 de abril de 2023 diretamente de Goiânia, no estado de Goiás.

O primeiro jogo da final será realizado no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O espaço é conhecido por ser a casa do Dragão, com capacidade para 12 mil torcedores. Os valores dos ingressos são de R$ 40 inteira e R$ 20 meia para o Atlético. time da casa.

Onde assistir Atlético GO x Goiás ao vivo hoje?

O jogo do Atlético GO e Goiás hoje será transmitido na TV Brasil Central (GO), no PPV Nosso Futebol, DAZN e no canal do Brasil Central no Youtube.

Para todo o estado de Goiás o canal aberto Brasil Central exibe o clássico neste domingo. É só sintonizar e curtir ao vivo a final do Campeonato Goiano.

Outra opção é o pay-per-view Nosso Futebol, disponível entre as operadoras Claro, Sky e DirecTV GO. É uma boa pedida para quem tem o pacote de canais e está fora do estado goiano. Também dá para acessar o serviço de streaming DAZN sendo assinante.

Para ver de graça em qualquer lugar do Brasil é só ligar no link do Youtube através do canal Brasil Central. Com imagens, o canal retransmites as imagens do canal aberto.

VEJA: Quando vai ser a final da Copa do Nordeste

Caminho de Atlético e Goiás

Para chegar até a final, o Atlético teve um longo caminho no Campeonato Goiano. O clube ficou em segundo lugar com 25 pontos, anotados em oito vitórias, um empate e duas derrotas. Nas quartas de final o Dragão venceu o Iporá e na semifinal o Aparecidense.

Do outro lado, o Goiás ocupou a liderança durante toda a temporada do Goianão. Após as onze rodadas anotou 26 pontos com oito vitórias, dois empates e uma derrota. Nas quartas derrotou o Goiânia e depois o Anápolis na semifinal em dois jogos.

Quando é o confronto de volta na final?

A segunda partida entre Goiás e Atlético Goianiense está marcado para o próximo domingo, 09 de abril, no Estádio Serrinha, em Goiânia.

O confronto terá início às 16h, horário de Brasília. Como possui a melhor campanha na competição, o mando de campo do segundo jogo pertence ao Goiás.

Na temporada passada Goiás e Atlético também disputaram a final do Goiano. No primeiro embate o Atlético levou a melhor por 1 a 0, enquanto na volta o Dragão ampliou a volta por 3 a 1 em cima do Esmeraldino.

Leia também:

Horários da Fórmula 1 no GP da Austrália 2023