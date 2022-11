Horário do GreNal feminino hoje: onde assistir a final gaúcha (06/11/2022)

Grêmio e Internacional disputam o título do Campeonato Gaúcho Feminino neste domingo; no primeiro jogo, as equipes empataram em 1 a 1, no Beira-Rio

É decisão no futebol feminino! Neste domingo, Grêmio e Internacional disputam a partida de volta na final do Campeonato Gaúcho na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O horário do GreNal feminino hoje vai ser às 13h45 (Horário de Brasília), com transmissão gratuita.

No jogo de ida na final as equipes empataram em 1 a 1, no Beira-Rio. Quem vencer é o novo campeão feminino no Gauchão de 2022.

Horário do GreNal feminino hoje na final ao vivo

O GreNal feminino hoje começa às 13h45 (Horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela final do Campeonato Gaúcho Feminino na temporada.

A final tem transmissão da RBS TV, filiada da Globo no Rio Grande do Sul, de graça e ao vivo para todo o estado gaúcho neste domingo. A equipe de transmissão não foi disponibilizada pela emissora.

Também dá para assistir pelo portal GE/RS de graça tanto pelo celular, tablet e computador. Não é preciso pagar nada ou se cadastrar, é só entrar no site e acompanhar a partida.

Se preferir, pode sintonizar a Rádio Gaúcha para ouvir a disputa.

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde assistir: RBS TV (Globo no RS) e portal GE/RS

Arbitragem: Andressa Hartmann

Como vem Internacional e Grêmio na final hoje?

Jogando em casa, o Internacional não conseguiu abrir vantagem na final feminina do Gaúcho. O elenco Colorado só conseguiu empatar a partida após o gol das gremistas aos 45 do segundo tempo, com Belinha. Na competição estadual, o Inter garantiu-se com 11 pontos com três vit´roais e duas derrotas em segundo lugar. Na semifinal ganhou do Juventude por 6 a 0 no agregado.

Por outro lado, o Grêmio joga em casa neste domingo, o que pode ser crucial para conquistar o título feminino da temporada. No jogo de ida, as gremistas marcaram aos 2 minutos de pênalti, com Laís. Agora, terão que fazer bonito se quiserem levar a taça.

Na competição foram quatro vitórias e um empate aos 13 pontos na liderança, ganhando do Elite por 20 x 0 no placar agregado da semifinal.

Essa é a sexta vez seguida que o GreNal decide a final do Campeonato Gaúcho Feminino.

Escalações do GreNal feminino hoje:

Escalação do Grêmio: Lorena; Sinara, Pati, Tuani, Jéssica Soares; Jessica Peña, Rafa Levis, Karla Alves; Luany, Cássia (Caty) e Lais Estevam.

Escalação do Internacional: Mayara; Sorriso, Bruna Benites, Isabela; Capelinha, Ju Ferreira, Djeni, Duda Sampaio; Maiara, Fabi Simões e Lelê.

Ingressos da final do Campeonato Gaúcho Feminino 2022

Os ingressos para a final do Campeonato Gaúcho Feminino neste domingo estão sendo vendidos apenas no site oficial do clube gaúcho (arenapoa.com.br).

Sócios que tem lugar na Arquibancada Nort na Arena do Grêmio possuem acesso gratuito com os seus cartões. Já para as outras modalidades do sócio torcedor valem R$ 1,00 e para o público em geral R$ 5,00, assim como a torcida visitante.

Neste domingo, as vendas são disponibilizadas na bilheteria Sul Visitante das 10h até 14h15. Os portões para acesso à Arena serão abertos às 11h45

Bilheteria Oeste: das 10h às 14h15

Bilheteria Sul (Visitante): das 10h às 14h15

