Copa do Mundo: como assistir jogo da Alemanha online hoje de graça (27/11)

É tudo ou nada para a Alemanha na Copa do Mundo no Catar. Neste domingo, 27 de novembro, a seleção alemã enfrenta a Espanha pela segunda rodada do grupo E para tentar se salvar de uma eliminação precoce na fase de grupos. Saiba como assistir jogo da Alemanha online hoje às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Al Bayt.

Se perder, equipe alemã está desclassificada do Mundial da FIFA e terá que voltar mais cedo para casa.

Como assistir o jogo da Alemanha online hoje?

Procurando saber como assistir jogo da Alemanha online hoje? Fique tranquilo torcedor, além de assistir nos canais Globo e SporTV você tem também as seguintes opções:

GloboPlay

portal GE

FIFA+

Canal do Casimiro

Sim torcedor, além de assistir na TV você também pode curtir todas as emoções da Copa do Catar na tela do seu celular e de graça! É só escolher a melhor maneira de acompanhar e pronto.

A plataforma GloboPlay retransmite o sinal da Rede Globo tanto para quem é assinante como para quem não é. Você só precisa acessar o site (www.globoplay.globo.com) ou o aplicativo, se cadastrar com email e senha, e depois clicar em "Agora na TV". Você pode acompanhar tudo pelo celular, tablet, computador ou smartv.

A maneira mais simples e fácil de assistir tudo na Copa do Mundo é no site do GE, portal de notícias da Rede Globo (www.ge.globo.com).

Outra opção para curtir todos os jogos do Mundial da FIFA é no FIFA+, serviço de streaming original da entidade com sinal 100% aberto para a agenda completa do evento. Sim, torcedor, dá para assistir todos os 64 embates da competição de graça. É só acessar (www.fifa.com) e se cadastrar. Você não paga nada para acessar a plataforma.

Se você gosta de uma transmissão original, aí deve sintonizar o canal do Casemiro seja pelo Youtube ou no canal Casimito da Twitch. É tudo de graça e você não precisa se cadastrar ou criar contas para assistir.

Quais são os grupos da Copa do Mundo do Catar?

Organizada e idealizada pela FIFA, a Copa do Mundo é simplesmente o maior evento de futebol do planeta. De quatro em quatro anos, ela reúne 32 seleções dos mais diferentes continentes em um torneio de um mês em que o vencer leva para casa a mais desejada taça de ouro.

As seleções são divididas em oito grupos de quatro, de acordo com o sorteio da FIFA, onde se enfrentarão por três rodadas na fase de grupos em pontos corridos. Ao fim da terceira e última rodada, os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Na primeira fase do mata-mata, os classificados disputam a etapa contra os melhores da chave ao lado. Por exemplo, o líder do grupo A vai jogar contra o segundo lugar do grupo B, e assim sucessivamente.

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, EUA, País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

