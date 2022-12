As seleções de Inglaterra e Senegal disputam as oitavas de final neste domingo, 04 de dezembro, na Copa do Mundo

Horário do jogo da Inglaterra hoje x Senegal (04/12): como assistir a Copa do Mundo 2022

Horário do jogo da Inglaterra hoje x Senegal (04/12): como assistir a Copa do Mundo 2022

É mata-mata na Copa do Mundo! Neste domingo, as seleções de Inglaterra e Senegal disputam as oitavas de final, a primeira fase eliminatória do torneio, no Estádio Al Bayt. A bola vai rolar no jogo da Inglaterra hoje às 16h (Horário de Brasília) direto do Catar, país escolhido para sediar o evento. Como assistir, escalações e todos os detalhes você confere no texto a seguir.

+ Horário do jogo do Brasil nas oitavas de final, segunda-feira na Copa do Mundo 2022

Horário do jogo da Inglaterra hoje na Copa

O horário do jogo da Inglaterra hoje na Copa do Mundo vai ser às 16h (horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil ao vivo nas oitavas de final.

Como o Catar está 6 horas na frente do Brasil, os jogos serão disputados às 22h no horário local. A FIFA em conjunto com o governo catariano optou por realizar os confrontos à noite para evitar o calor.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e também em Fernando de Noronha precisam verificar a diferença com Brasília.

+ Tem prorrogação na Copa do Mundo 2022? Regulamento do mata-mata

Onde vai ser o jogo da Inglaterra hoje?

Inglaterra x Senegal vai ser jogado no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar. Com capacidade para 68 mil torcedores, o espaço recebeu a cerimônia de abertura e o primeiro jogo do evento entre Catar e Equador no domingo, 20 de novembro.

O estádio leva o nome em homenagem às tendas 'bayt al sha'ar', utilizadas por povos nômades no Catar e em toda a região do Golfo. Além do jogo nas oitavas, o Al Bayt também recebeu cinco da fase de grupos, um das quartas e um na semifinal.

🗺 Let's take a tour 🚗 🏟 Al Bayt Stadium 🗓 Opening Match, 21 Nov 2022 13:00 local time + 5 group stage & 3 knockout stage games pic.twitter.com/rnRSJspZnb — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Como assistir o jogo da Inglaterra hoje?

Procurando saber como assistir o jogo da Inglaterra hoje na Copa do Mundo? Existem quatro opções para acompanhar o embate nas oitavas de final da Copa do Mundo:

GLOBO (tv aberta)

SporTV (canal pago)

FIFA+ (serviço de streaming)

GloboPlay (serviço de streaming)

Portal GE (site de notícias)

Com exceção do SporTV, todas as opções são gratuitas para o torcedor brasileiro. Na TV aberta, a Globo transmite as emoções das oitavas ao vivo para todos os estados do Brasil com narração de Gustavo Villani ao lado de Ricardinho e Richarlyson.

Já no próprio SporTV, disponível somente em operadoras de TV paga, quem cuida da transmissão é Everaldo Marques com os comentários de Maurício Noriega e Fábio Junior.

O torcedor que gosta de assistir online tem como opção o GloboPlay, plataforma de streaming disponível de graça tanto no site (www.globoplay.globo.com) como no aplicativo. Basta se inscrever para assistir a Globo ao vivo na plataforma, sem precisar ser assinante.

O portal GE (www.ge.globo.com) também disponibiliza as imagens dos jogos da Copa de graça.

Por fim, o FIFA+ é a sensação do momento na Copa do Mundo. O serviço de streaming é a grande novidade da entidade de futebol que busca atendar as necessidades do torcedor. Este ano, todos os jogos estão com sinal aberto para os brasileiros, ou seja, basta se inscrever no site (www.fifa.com) para assistir.

Como vem as seleções Inglaterra x Senegal hoje?

A Inglaterra ocupa o cargo de favorita na lista das seleções da Copa do Mundo do Catar. Pelo grupo B, a equipe inglesa terminou em primeiro lugar com 7 pontos. Na primeira rodada goleou o Irã por 6 a 2. Já na segunda esbarrou com Estados Unidos e ficou no empate. Já na terceira e última rodada ganhou do País de Gales por 3 a 0, seu grande adversário no futebol. Com esse resultado, garantiu-se na liderança e com a vantagem.

Do outro lado, Senegal surpreendeu ao conquistar a vaga e deixar o Equador e até mesmo o Catar, país sede, para trás na disputa. Pelo grupo G, perdeu para a Holanda em 2 a 0 na estreia, mas venceu o Catar na segunda rodada por 3 a 1. Na última rodada, a vitória por 2 a 1 contra Equador garantiu o espaço da seleção africana.

Senegal está sem Sadio Mané, um dos seus principais jogadores.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Escalação da Inglaterra: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellinghan; Rashford, Harry Kane e Sterling.

Escalação de Senegal: Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Ciss, Mamadou Loum, Sarr; Ndiaye, Ismaila Sarr e Dia.

Quem o vencedor vai encontrar nas quartas?

O vencedor do jogo entre Inglaterra e Senegal vai jogar com o ganhador entre França e Polônia. A partida das quartas de final será realizada no sábado, 10 de dezembro às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Al Bayt.

O favorito na chave é a França, atual campeã do mundo. Porém como a Copa do Mundo no Catar já está conhecida como a "Copa das zebras" tudo pode acontecer no cenário da competição.

Na semifinal, o ganhador entre Inglaterra e Senegal poderá enfrentar Marrocos, Espanha, Portugal ou Suíça na busca pela vaga até a grande final.

A decisão pelo troféu da FIFA está marcado para 18 de dezembro, no Estádio Lusail.

+ Quando serão as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar 2022