Horário do jogo do Brasil hoje ao vivo e onde vai passar (27/09/2022)

Pronto para torcer? A Seleção Brasileira joga o último amistoso preparatório para a Copa do Mundo nesta terça-feira, 27 de setembro, no Parc des Princes, em Paris. O confronto será contra a Tunísia, e o horário do jogo do Brasil hoje ao vivo é 15h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo na Globo de graça.

O horário do jogo do Brasil hoje vai ser às 15h30 (Horário de Brasília), diretamente de Paris, na França, com transmissão de graça na Globo, pela TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, além da plataforma do GloboPlay.

Logo após a novela ‘O Cravo e a Rosa’, a Globo exibe o amistoso entre Brasil e Tunísia nesta terça-feira, o último antes de entrar em campo pela Copa do Mundo do Catar. Para a felicidade do torcedor, Galvão Bueno é quem conta a história da partida, enquanto Junior, Ana Thaís Matos e Sandro Meira Ricci comentam os lances.

Para quem já está acostumado a assistir na TV fechada, a opção é o SporTV. Aqui, quem narra é Luiz Carlos Jr ao lado dos comentaristas Lédio Carmona e Pedrinho. Para quem prefere assistir pelo celular, dá para sintonizar no GloboPlay, serviço de streaming, e o melhor: de graça!

O torcedor deve entrar no site www.globoplay.globo.com ou o aplicativo com o e-mail e a senha, acessar com a conta do Facebook, Apple ou Google, clicar em “Agora na TV” e pronto, estará conectado.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris, na França

Onde assistir: Globo, SporTV e GloboPlay

Seleção Brasileira vem de vitória contra Gana

Na última sexta-feira, a Seleção Brasileira de Tite venceu Gana por 3 a 0, com gols de Lucas Paquetá e dois de Richarlison

Com o palco do confronto no Stade Océane, em Le Havre, o primeiro tempo trouxe um Brasil ofensivo dentro de campo, com Paquetá responsável por abrir o placar logo aos 9 minutos de jogo. Mais tarde, aos 28 minutos, Richarlison ampliou o resultado em assistência de Neymar.

Para fechar o placar, aos 40 minutos, Richarlison mais uma vez ampliou o placar com nova assistência do camisa 10 do PSG.

No segundo tempo, Gana mostrou um melhor desempenho dentro de campo, mas pouco conseguiu reagir com relação ao oponente. O Brasil se mostrou mais equilibrado, e tratou de não gastar os seus principais jogadores dentro de campo.

Confira como foi a partida entre as seleções.



Escalação do jogo do Brasil hoje

O técnico Tite deve optar por uma escalação diferente nesta terça-feira, já que o principal objetivo do amistoso preparatório antes do Mundial é testar o elenco. No gol, Weverton pode jogar no lugar de Alisson.

A única baixa de Tite é Alex Sandro, lesionado. Em seu lugar, o técnico chamou Renan Lodi, lateral do Nottingham Forest, na Inglaterra.

Provável escalação do Brasil: Alisson (Weverton); Danilo, Alex Telles, Marquinhos, Thiago Silva; Casemiro, Lucas Paquetá, Fred, Raphinha; Neymar e Richarlison.

Provável escalação do Tunísia: Ben Said; Ifa, Mathlouthi, Talibi, Maaloul; Laidouni, Sassi, Skhiri; Khazri, Khenissi e Khaoui. Ao time daTunísia, nenhum jogador é considerado baixa.

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo?

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar está marcada para 24 de novembro, quinta-feira, diante da Sérvia, na primeira rodada do grupo G. O confronto tem início às 16h (Horário de Brasília), no luxuoso Estádio Lusail Iconic, em Lusail, no Catar.

Pelo grupo G estão Brasil, Sérvia, Camarões e a Suíça. As equipes se enfrentam em turno único por três rodadas, onde os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Lembre-se que trinta e duas seleções disputam a Copa do Mundo da FIFA, divididas em oito grupos se quatro cada.

A abertura da Copa vai ser no domingo, 20 de novembro, com o jogo entre Catar e Equador.

