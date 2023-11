Horário do jogo do Brasil hoje contra a Colômbia nas Eliminatórias

Horário do jogo do Brasil hoje contra a Colômbia nas Eliminatórias

Após a desastrosa partida contra o Uruguai no mês passado, a Seleção Brasileira volta a jogar nesta quinta-feira, 16 de novembro, para enfrentar a Colômbia no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, pela quinta rodada das Eliminatórias. O jogo do Brasil hoje começa às 21h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo na televisão e na internet.

Onde assistir o jogo do Brasil hoje na TV?

Após o episódio inédito da novela 'Terra e Paixão,' a Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil e Colômbia nas Eliminatórias hoje, às 21h, com narração de Luis Roberto e os comentários de Ana Thaís Matos e Roger Flores em qualquer lugar do país.

Também dá para assistir no Sportv, canal disponível em operadoras de TV por assinatura, com a narração de Milton Leite e análises de Ledio Carmona e Paulo Nunes. A transmissão começa mais cedo, uma hora antes da bola rolar, direto de Barranquilla, na Colômbia.

No Brasil, os direitos de transmissão das Eliminatórias da América do Sul pertencem ao Grupo Globo com exclusividade. Nenhuma outra emissora pode exibir os confrontos da competição, tanto da Seleção como das outras nove equipes, na temporada.

SPORTV:

SKY: 39 / 439 HD

OI: 39

CLARO: 39 / 539 HD

DIRECTV: 2135

VIVO: 539

Confira a lista da convocação da Seleção Brasileira completa

Como assistir Colômbia x Brasil na internet?

Além da tradicional cobertura pela televisão, também dá para acompanhar o jogo do Brasil na internet. Com a exclusividade da emissora carioca no torneio de futebol, o serviço de streaming Globoplay retransmite de graça o sinal da TV Globo para o público.

Além do Globoplay, também é possível assistir pelo GE, site de notícias, e o Canais Globo, plataforma de canais para assinantes.

GLOBOPLAY:

A plataforma de vídeos e áudios sob demanda Globoplay retransmite o sinal em tempo real da TV Globo e do Sportv nesta quinta-feira. Como a Globo é uma emissora aberta, é possível assistir de graça a programação no próprio aplicativo, sem ser assinante.

O Sportv, por outro lado, é um canal pago e só está disponível para quem é assinante Globoplay. Tem que ter o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' para assistir a programação esportiva.

Acompanhe o passo a passo de como assistir o jogo do Brasil.

Passo 1: acesse www.globoplay.globo.com, clique em 'Agora na TV' e escolha a programação da Globo.

Passo 2: em seguida, clique em 'acessar' e faça o cadastro de maneira gratuita na Conta Globo, com email, senha e dados pessoais.

Passo 3: depois, retorne à programação Globoplay e escolha a Globo. Para assistir o Sportv tem que ser assinante da plataforma de streaming.

GE:

Uma maneira mais simples e rápida de acompanhar o jogo do Brasil basta sintonizar o GE, site de notícias de esportes da TV Globo.

Dá para assistir tanto a Globo, de graça, como o Sportv, apenas para assinantes.

Passo 1: acesse www.ge.globo.com no horário de início da partida e clique no ícone.

Passo 2: depois, escolha qual opção quer assistir: na Globo ou Sportv. É possível ver tanto no computador como no celular, pelo aplicativo ou navegador.

CANAIS GLOBO:

Quem tem a assinatura da TV paga em casa tem a opção de assistir de graça no aplicativo Canais Globo. A plataforma de streaming está disponível tanto no navegador como por aplicativo em aparelhos com acesso à internet.

Passo 1: acesse www.canaisglobo.globo.com e clique em 'Agora na TV'.

Passo 2: depois, faça o seu cadastro de acordo com o email e a senha da sua operadora por assinatura (tem que ser o mesmo email). Daí, você será redirecionado para a programação.

Passo 3: por fim, escolha o Sportv e assista ao vivo como e onde quiser.

Qual é a escalação da Seleção Brasileira para o jogo de hoje?

O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, deve utilizar uma escalação diferente no jogo contra a Colômbia nesta quinta. Sem Neymar, Casemiro, o goleiro Ederson e Gabriel Jesus, todos machucados e em recuperação, o comandante terá que improvisar nos dois setores.

O goleiro Alisson, titular na Copa do Mundo do Catar, deve ser o titular contra a Colômbia, enquanto Carlos Augusto e Yan Couto deixam o elenco principal para a entrada de Renan Lodi e Emerson Royal. No meio de campo, André, do Fluminense, ganhará protagonismo ao lado de Bruno Guimarães.

A grande diferença na escalação é o ataque. Sob o mesmo esquema das últimas partidas, os atacantes Raphinha e Gabriel Martinelli ganharão força com a saída de Neymar e Gabriel Jesus. O garoto Endrick, do Palmeiras, deve ficar no banco e jogar alguns minutos no primeiro ou segundo tempo.

Escalação do jogo do Brasil: Alisson; Gabriel Magalhães, Renan Lodi, Marquinhos, Emerson Royal; André, Bruno Guimarães, Rodrygo; Gabriel Martinelli, Vini Junior e Raphinha.

Escalação do jogo da Colômbia: Vargas; Deiver Machado, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Muñoz; Lerma, Mateus Uribe, Castaño; James Rodríguez, Borré e Luis Díaz.

Como funciona as Eliminatórias da América do Sul?

A Seleção Brasileira disputa as Eliminatórias da América do Sul para confirmar a sua participação na próxima Copa do Mundo da FIFA, marcada para junho e julho de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, a primeira em três países com 48 seleções.

Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela, Colômbia, Equador, Paraguai, Chile, Peru e Bolívia jogam as Eliminatórias, torneio qualificatório organizado pela Conmebol, que distribui seis vagas diretas para a edição seguinte do Mundial da FIFA e um para a repescagem.

As equipes se enfrentam em 18 rodadas, separadas por turno e returno, sendo nove partidas como mandante e nove fora de casa. A competição é realizada em pontos corridos, onde cada vitória dá três pontos e um para os dois lados em caso de empate.

Os seis primeiros na tabela de classificação avançam para a Copa do Mundo de 2026, enquanto o 7º lugar assegura o seu espaço na repescagem, sem data marcada para acontecer.

Leia também:

Saiba quantos gols Neymar tem na Copa do Mundo