Horário do jogo do BRASIL hoje x Camarões e como assistir a Seleção na Copa do Mundo 2022

Prepare-se para torcer pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo! Já classificada, a equipe canarinho entra em campo contra Camarões nesta sexta-feira, 02 de dezembro, apenas para buscar a confirmação na liderança do grupo G. O horário do jogo do Brasil hoje vai ser às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail, pela terceira rodada. Como assistir, a escalação e todos os detalhes estão no texto a seguir.

Suíça e Sérvia também disputam a última rodada da fase de grupos nesta sexta-feira.

Horário do jogo do Brasil hoje na Copa

O horário do jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo vai ser às 16h (horário de Brasília), nesta sexta-feira, contra a seleção de Camarões pela terceira rodada da fase de grupos.

No horário local, a partida vai ser disputada às 22h, já que o país árabe está 6 horas à frente do Brasil. Além disso, a FIFA escolheu realizar todos os jogos de futebol ao fim da tarde e a noite para evitar o forte calor.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Fernando de Noronha devem ficar atentos com a diferença com o horário de Brasília e suas cidades.

Horário local: 22h

Horário Brasil: 16h (Brasília)

Onde vai ser o jogo do Brasil hoje?

Brasil x Camarões vai ser jogado no Estádio Lusail, o maior do Catar construído especialmente para a competição este ano.

Com capacidade para receber 80 mil torcedores, o Lusail Stadium será o palco da Copa do Mundo, no dia 18 de dezembro. Além disso, o estádio também recebeu seis partidas da fase de grupos, receberá uma das oitavas, quartas e semifinal além da decisão.

A fachada do estádio foi criada para homenagear vasos e tigelas do mundo árabe e islâmico.

📆 Exactly one year from now, the 2022 #WorldCup finalists' national anthems will be ringing round the magnificent Lusail Stadium 🏆 pic.twitter.com/xvsDL3wxmh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2021

Como assistir o jogo do Brasil hoje?

Bandeira na mão, uniforme no corpo e aperitivos na mesa! Só falta saber onde assistir ao jogo do Brasil hoje ao vivo pela televisão e no celular.

Globo - tv aberta

SporTV - tv fechada

GloboPlay - streaming e no site

FIFA+ - streaming de graça

Portal GE - site de notícias gratuito

Canal do Casimiro - youtube ou twitch

Não importa em qual estado, o torcedor pode assistir ao vivo e de graça o jogo do Brasil e Camarões nesta sexta-feira, pela última rodada da Copa. Galvão Bueno fica responsável por narrar ao lado dos comentaristas Ana Thais Matos, Junior, Roque Junior e Paulo César de Oliveira.

Para o torcedor que prefere assistir na TV fechada, é só sintonizar a SporTV, com narração de Milton Leite ao lado de Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Online, diferentes opções estão disponíveis. O GloboPlay retransmite o sinal da Globo também para quem não é assinante da plataforma. Basta acessar o site (www.globoplay.globo.com) se cadastrar e clicar em "Agora na TV". A maneira mais fácil é procurar no GE (www.ge.globo.com) a retransmissão da emissora de graça.

Para quem gosta de novidade, o FIFA+ transmite de graça e ao vivo a partida em sua plataforma ou no site (www.fifa.com). Basta se inscrever com email e senha, nome completo e data de nascimento 100% gratuito. Já no canal do Casimiro a transmissão do jogo também será realizada no Youtube e na Twitch.

Escalação do jogo do Brasil hoje na Copa

Como já está classificado para as oitavas, a Seleção Brasileira precisa apenas vencer ou empatar o jogo desta sexta-feira para se garantir na liderança do grupo.

Isso porque quem termina em primeiro garante a vantagem de enfrentar o "mais fraco" da chave ao lado, ou o segundo colocado no grupo H.

Tite deve poupar os titulares, segundo o portal GE. Com Neymar ainda fora, o ataque deve ter Rodrygo, Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.

O capitão será Daniel Alves, cuja convocação rendeu muita polêmica.

De acordo com o GE, essa é a escalação do Brasil: Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli.

Escalação de Camarões: Epassy; Fai, Castelletto, N'Koulou, Nouhou Tolo; Zambo Anguissa, Hongla, Kunde; Mbeumo, Toko Ekambi e Choupo-Moting.

Seleção Brasileira nas oitavas de final

A equipe brasileira já está garantida nas oitavas de final. Porém, o resultado desta sexta-feira vai determinar se o elenco termina em primeiro ou segundo no grupo G da Copa do Mundo.

Os prováveis adversários do Brasil são Portugal, Gana, Coreia do Sul ou Uruguai. Os portugueses são os mais difíceis de se enfrentar, já que possuem o craque Cristiano Ronaldo e um esquadrão de estrelas do futebol europeu.

O embate será disputado na segunda (05 de dezembro) ou na terça-feira (06 de dezembro) às 16h, horário de Brasília, com transmissão da Globo e SporTV ao vivo, assim como as plataformas GloboPlay, FIFA+, portal GE e no canal do Casimiro.

