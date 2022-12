Quem vai ser o capitão da Seleção Brasileira na Copa contra Camarões?

Classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira cumpre o último desafio na fase de grupos na próxima sexta-feira, 02 de dezembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail. O duelo deve contar com reservas em campo, mas quem vai ser o capitão da Seleção Brasileira?

Daniel Alves será o capitão da Seleção Brasileira

O capitão da Seleção Brasileira contra Camarões vai ser Daniel Alves. Como o técnico Tite deve utilizar jogadores reservas na última rodada, o lateral deve herdar a braçadeira de Thiago Silva. As informações são do portal GE.

Ao entrar em campo, Dani será o jogador mais velho a vestir a camisa do Brasil em campo. Ele tem 39 anos e atualmente defende o Pumas, no México. Essa é a terceira Copa do Mundo de Daniel, representante na Copa de 2010, na África do Sul, e no Brasil em 2014.

Essa também não é a primeira vez de Daniel Alves com a braçadeira. No começo do ano, em janeiro, ele foi capitão da Seleção Brasileira durante as Eliminatórias da Copa na América do Sul, após ficar sem usar o acessório por mais de dois anos e três meses. Ele também utilizou a braçadeira em 2019.

Na preparação para a Copa, Daniel usou a braçadeira por 11 vezes em 43 jogos em campo, segundo dados do UOL, antes da Copa do Catar entre 2019, 2020, 2021 e 2022. Em toda a sua história, ele representou a Seleção por 124 partidas e oito gols marcados, de acordo com o portal de estatísticas O Gol.

Uma possível escalação para o jogo contra Camarões, segundo o portal GE, pode ter Militão, Rodrygo, Antony e Gabriel Jesus. Confira a escalação:

Ederson; Daniel Alves (c), Militão, Bremer, Alex Telles; Fabinho, Fred (Bruno Guimarães), Rodrygo (Everton Ribeiro); Antony, Gabriel Jesus (Pedro) e Gabriel Martinelli.

Quem o Brasil vai pegar nas oitavas da Copa?

A Seleção Brasileira pode jogar contra Portugal, Gana, Coreia do Sul ou Uruguai nas oitavas de final da Copa do Mundo. Tudo vai depender da posição em que brasileiros e os adversários terminarem a fase de grupos.

Ao que tudo indica, o Brasil vai terminar em primeiro no grupo G. De acordo com o chaveamento, o elenco canarinho vai enfrentar o líder ou segundo lugar do grupo H, incluindo Portugal de Cristiano Ronaldo.

De todas as maneiras, é melhor para a equipe brasileira terminar em primeiro lugar porque assim escapa dos portugueses, adversário mais difícil na fase de grupos.

A partida do Brasil nas oitavas de final vai acontecer ou na segunda-feira, 05 de dezembro, no Estádio 974, ou na terça, 06 de dezembro, no Estádio Lusail.

Segunda-feira (05 de dezembro): 1º G x 2º H

Terça-feira (06 de dezembro): 1º H x 2º G

Como assistir Brasil e Camarões na Copa do Mundo?

O jogo entre Brasil e Camarões será transmitido na Globo, na TV aberta, e no SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura em todo o país ao vivo.

Também dá para assistir nas plataformas GloboPlay, no portal GE, FIFA+ ou até no canal do Casimiro pelo Youtube e na Twitch.

Qualquer uma das opções disponíveis pelo dispositivo móvel vai transmitir de graça o jogo do Brasil na sexta-feira contra Camarões. Basta acessar o site ou aplicativo das plataformas e acompanhar as emoções do Mundial.

