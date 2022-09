Horário jogo do Brasil vôlei feminino hoje e onde ver o Mundial (24/9)

Vai começar o Mundial de Vôlei Feminino 2022! A Seleção Brasileia estreia no torneio neste sábado, 24 de setembro, contra a República Tcheca pelo grupo D, em Arnhem, na Holanda. O horário jogo do Brasil vôlei feminino hoje vai ser às 15h30 (Horário de Brasília), na primeira rodada. Saiba onde vai passar e todas as informações do jogo.

Também estão no grupo D do Mundial as seleções de Argentina, China, Colômbia, Japão e República Tcheca.

Horário jogo do Brasil vôlei feminino hoje

O horário do jogo do Brasil no vôlei feminino hoje vai ser às 15h30 (Horário de Brasília), com transmissão exclusiva no SporTV 2 e GloboPlay, diretamente de Arnhem, na Holanda

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal do SporTV é a única maneira de acompanhar a estreia do Brasil no vôlei feminino. A programação transmite o duelo em todo o território nacional ao vivo. Nenhum canal da TV aberta transmite a modalidade.

Outra opção é acompanhar através do GloboPlay, serviço de streaming, disponível para assinantes no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV. Basta acessar a conta com e-mail e a senha de usuário. Pacotes com filmes, séries, futebol e canais estão disponíveis à venda no site www.globoplay.globo.com por R$ 24,90 até R$ 86,90.

Horário jogo do Brasil vôlei feminino hoje: 15h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: SporTV 2 e GloboPlay

Local: Arnhem, na Holanda

Como funciona o Mundial de Vôlei Feminino

O Mundial de Vôlei Feminino é o torneio mais aguardado na modalidade. Vinte e quatro seleções disputam em quadra, divididas em quatro grupos de seis cada, onde jogam por cinco rodadas para brigarem pela classificação até as quartas de final.

Somente oito seleções se classificaram para as quartas, prontas para disputarem em partida única a vaga na fase seguinte e consequentemente a grande final.

Pelo grupo A e D, as partidas serão disputadas entre Arnhem, na Holanda. Pelas chaves B e C, os jogos acontecem na Holanda, mas passam pela Polônia, nas cidades de Lodz e Gdansk. No A, estão Holanda, Itália, Bélgica, Porto Rico, Camarões e Quênia. Depois, no grupo B vem Polônia, Turquia, República Dominicana, Coréia do Sul, Croácia e Tailândia.

No grupo C estão Sérvia, Estados Unidos, Alemanha, Bulgária, Canadá e Cazaquistão. Fechando a primeira fase vem o grupo D com o Brasil, China, Japão, Colômbia, Argentina e República Dominicana.

Brasil na primeira fase do Mundial

No grupo D do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, a Seleção Brasileira está no grupo D ao lado de Argentina, China, Colômbia, Japão e República Tcheca.

O elenco tem favoritismo no grupo, mas encontrará grandes seleções em seu caminho até a próxima fase da modalidade. Um bom começo é vencer os jogos que possui pela frente, para não depender de nenhum outro oponente.

Todos os jogos do Brasil serão disputados em Arnhem, na Holanda. Confira a programação.

1ª FASE

Brasil x República Tcheca – Sábado, 24.09 às 15h30 (horário de Brasília)

Brasil x Argentina – Segunda-feira, 26.09 às 13h30 (horário de Brasília)

Brasil x Colômbia – Quarta-feira, 28.09 às 10h (horário de Brasília)

Brasil x Japão – Sexta-feira, 30.09 às 14h15 (horário de Brasília)

Brasil x China – Sábado, 01.10 às 9h (horário de Brasília)

