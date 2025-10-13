Futebol

Horário dos jogos da 28ª rodada do Brasileirão após a Data FIFA

Jogos acontecem na quarta e quinta-feira

Escrito por Anny Malagolini
jogos do Brasileirão Foto: Getty Images

É reta final de Brasileirão e os times voltam a se encontrar após a pausa da Data FIFA para a disputa da 28ª rodada. A etapa do torneio começa com o Palmeiras na liderança e o Sport na lanterna, já dando adeus para a Série A. Veja como assistir os próximos jogos do seu time.

Onde assistir a 28ª rodada do Brasileirão

Os jogos da próxima rodada do Brasileirão acontecem na quarta e quinta-feira, dias 15 e 16, respectivamente.

Palmeiras x Bragantino – 19h00 (Horário de Brasília)
Dia 15/10, quarta-feira, no Allianz Parque
Onde assistir: Premiere

Botafogo x Flamengo – 19h30 (Horário de Brasília)
Dia 15/10, quarta-feira, no Estádio Nilton Santos (Engenhão)
Onde assistir: CazéTV, Premiere e Record

Mirassol x Internacional – 20h00 (Horário de Brasília)
Dia 15/10, quarta-feira, no Estádio Maião
Onde assistir: Premiere

Sport x Ceará – 20h00 (Horário de Brasília)
Dia 15/10, quarta-feira, na Ilha do Retiro
Onde assistir: Premiere

Santos x Corinthians – 21h30 (Horário de Brasília)
Dia 15/10, quarta-feira, na Vila Belmiro
Onde assistir: Globo e Premiere

Atlético-MG x Cruzeiro – 21h30 (Horário de Brasília)
Dia 15/10, quarta-feira, na Arena MRV
Onde assistir: Globo e Premiere

Fortaleza x Vasco – 21h30 (Horário de Brasília)
Dia 16/10, quinta-feira, no estádio Castelão (CE)
Onde assistir: Globo e Premiere

Grêmio x São Paulo – 19h00 (Horário de Brasília)
Dia 16/10, quinta-feira, na Arena do Grêmio
Onde assistir: SporTV e Premiere

Fluminense x Juventude – 21h30 (Horário de Brasília)
Dia 16/10, quinta-feira, no Maracanã
Onde assistir: Amazon Prime Video

Vitória x Bahia – 21h30 (Horário de Brasília)
Dia 16/10, quinta-feira, no Barradão
Onde assistir: SporTV e Premiere

