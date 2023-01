Equipes do tricolor paulista enfrenta o CSP neste sábado para garantir a vaga antecipada até a próxima fase

Horário e transmissão do jogo do São Paulo hoje na Copinha – 07/01/2023

Líder do grupo 17 com três pontos, o São Paulo disputa contra o CSP neste sábado, pela segunda rodada da Copinha. Direto de Marília, no Estádio Bento de Abreu, o jogo do São Paulo hoje vai acontecer às 21h45 (horário de Brasília) ainda na primeira fase. A partida vai ter transmissão na TV aberta, paga e streaming.

Onde assistir jogo do São Paulo hoje na Copinha ao vivo

A Rede Vida, SporTV e o GloboPlay transmitem o jogo do São Paulo hoje na Copinha a partir das 21h45 (Horário de Brasília).

Na TV aberta, o canal da Rede Vida exibe a partida entre CSP e São Paulo ao vivo e de graça. Basta sintonizar para curtir as emoções da Copinha na segunda rodada.

Pela TV fechada, entretanto, é o SporTV quem transmite para todos os estados do Brasil. Outra opção é assistir a retransmissão das imagens no GloboPlay, disponível somente para assinantes no aplicativo de celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Bento de Abreu, em Marília

Onde assistir: Rede Vida, SporTV e GloboPlay

CSP x São Paulo

Mesmo que não seja o favorito no grupo, o CSP, Centro Sportivo Paraibano, surpreendeu ao empatar com o Marília logo na primeira rodada da competição. Por 1 a 1, garantiu o ponto e assumiu a vice-liderança. Agora, vai brigar com o atual líder para quem sabe assumir a posição e tentar a vaga na próxima fase.

Do outro lado, o São Paulo pode encaminhar a sua classificação para a segunda etapa da Copinha se garantir os três pontos neste sábado. Na primeira rodada do grupo 17, o tricolor venceu o Porto Velho por 3 a 0, com desempenho fenomenal e digno de favorito.

Escalação do jogo do CSP hoje: Renato Marlon; João Pedro, Carlos Roberto, Alan; Julio Cezar, Fábio, José, Elissandro; Emanuel e Weberth.

Escalação do jogo do São Paulo hoje: Leandro; Ythallo, Belém, Léo Silva; Luís Felipe, Newerton, Vinicius, Talles; Pedrinho, Maioli e Kaiky Carvalho.

Veja como foi o último jogo do São Paulo na Copinha.



Grupo do São Paulo na Copinha

O São Paulo está no grupo 17 da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao lado de CSP, Marília e Porto Velho, com sede em Marília, no estado paulista.

O tricolor venceu o Porto Velho, de Rondônia, logo na rodada da estreia, assumindo a liderança. Já Marília e CSP empataram na primeira rodada, somando apenas um ponto cada.

Os resultados neste sábado poderão definir o caminho de cada um dos participantes do grupo.

GRUPO 17

1 São Paulo - 3 pontos

2 CSP - 1 ponto

3 Marília - 1 ponto

4 Porto Velho - 0 pontos

Quantos títulos da Copinha o São Paulo tem?

O São Paulo tem 4 títulos da Copinha, conquistados em 1993, 2000, 2010 e 2019.

O elenco tornou-se campeão pela primeira vez em 1993, quando superou o Corinthians por 4 a 3. Mais tarde, no ano de 2000, o tricolor novamente se consagrou ao derrotar o Juventus por 2 a 1 na final, mas desta vez de maneira invicta na competição.

Em 2010, ganhou do Santos nos pênaltis e em 2019 do Vasco nos pênaltis, em revanche ao ano de 1992 quando o time carioca levou a melhor.

