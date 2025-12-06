Futebol

Inter Miami vence o Whitecaps por 3 a 1 e conquista MLS Cup

Lionel Messi já pode comemorar sua primeira MLS

O Inter Miami derrotou o Vancouver Whitecaps por 3 a 1 neste sábado, 6 de dezembro, e conquistou sua primeira MLS Cup da história. O jogo foi disputado no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida, mas sem gol de Lionel Messi.

Como foi a final da MLS Cup da Inter Miami

Lionel Messi deu assistências para os gols de Rodrigo De Paul e Tadeo Allende no segundo tempo , garantindo ao Miami seu primeiro Troféu Philip F. Anschutz na sexta temporada da história do clube.

Messi criou a oportunidade para o gol da vitória aos 71 minutos, com um passe de Rodrigo De Paul , aproveitando uma falha no meio-campo e um contra-ataque rápido dos argentinos, campeões da Copa do Mundo da FIFA de 2022.

O icônico camisa 10 então lançou Allende em profundidade aos 96 minutos, e seu compatriota selou a vitória com um chute rasteiro que marcou seu nono gol nos playoffs da Audi MLS Cup, um recorde.

As atuações heroicas de De Paul e Allende vieram na sequência do gol de empate do Vancouver aos 60 minutos, com o jogador canadense Ali Ahmed colocando força suficiente em seu chute para vencer o goleiro Rocco Ríos Novo .

Antes do espetáculo do segundo tempo, o Miami abriu o placar aos oito minutos com um gol contra de Édier Ocampo. O zagueiro do Vancouver desviou o cruzamento de Allende após uma jogada entre Messi e De Paul perto da linha lateral.

A conquista da MLS Cup coroa uma jornada de dois anos para a equipe de liderança do Inter Miami, formada por Jorge Mas e David Beckham, que ajudaram a trazer Messi para a MLS em 2023 e, posteriormente, garantiram as contratações de outras estrelas internacionais como De Paul, Sergio Busquets, Luis Suárez e Jordi Alba. (O jogo de sábado marcou as últimas partidas de Busquets e Alba, que estão se aposentando.)

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

