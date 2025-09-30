Internazionale x Slavia Praga: veja onde assistir ao jogo da Champions

Internazionale x Slavia Praga: veja onde assistir ao jogo da Champions

Pela segunda rodada de fase da Champions League, Internazionale e Slavia Praga se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h, no Stadio Giuseppe Meazza, em Milão.

Como assistir Internazionale x Slavia Praga?

A partida tem transmissão da HBO Max, a partir das 16h. Enquanto isso, o SBT transmite o jogo do Chelsea x Benfica.

Escalação

O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, decidiu escalar Petar Sucic e Yann Bisseck contra o Slavia Praga. O jogo da segunda rodada da Liga dos Campeões começa hoje às 21h (horário de Brasília) no San Siro.

Depois de vencer o Ajax na estreia de Cristian Chivu na Liga dos Campeões, a Inter enfrenta o Slavia Praga em casa.

Dada a importância dos três pontos, Cristian Chivu decidiu escalar todos os seus pesos pesados.

De fato, após se recuperar de uma lesão nas costas, Lautaro Martínez fará sua primeira partida europeia na temporada.

Com El Toro de volta à plena forma, Francesco Pio Esposito ficará no banco.

Veja a escalação:

Inter : Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny.

: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. Slavia: Markovic; Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Cham, Provod; Chory.

Jogos da Champios League hoje

Confira todos os jogos que também acontecem nesta terça e saiba onde assistir.

13h45 – Kairat x Real Madrid – TNT e HBO Max

13h45 – Atalanta x Club Brugge – Space e HBO Max

15h15 – Al-Ittihad x Shabab Al-Ahli – ESPN4 e Disney+

16h00 – Chelsea x Benfica – SBT, TNT e HBO Max

16h00 – Galatasaray x Liverpool – Space e HBO Max

16h00 – Olympique de Marseille x Ajax – HBO Max

16h00 – Inter de Milão x Slavia Praga – HBO Max

16h00 – Pafos x Bayern de Munique – HBO Max

16h00 – Atlético de Madri x Eintracht Frankfurt – HBO Max

16h00 – Bodø/Glimt x Tottenham – HBO Max

16h00 – Valencia x Real Oviedo – X Sports e Disney+

16h00 – Derby County x Charlton Athletic – Disney+

21h30 – Atlético Mineiro x Juventude – Premiere

21h35 – Goiás x Atlético Goianiense – ESPN, RedeTV!, Desimpedidos e Disney+