Pela quarta rodada do Campeonato Goiano, equipes disputam neste domingo; transmissão vai ser na TV aberta e streaming

Iporá x jogo do Goiás hoje: onde assistir o Campeonato Goiano – 22/01/2023

Com apenas um ponto de diferença, Iporá e Goiás ocupam o meio da tabela do Campeonato Goiano. Elas se enfrentam neste domingo, 22 de janeiro, em busca dos três pontos e assim conquistarem melhor colocação. O jogo do Goiás hoje começa às 10h30 (horário de Brasília), pela quarta rodada da competição.

Com transmissão ao vivo na TV aberta e streaming, a partida será no Estádio Francisco José Ferreira, em Goiás. Os anfitriões ocupam a oitava posição, enquanto os visitantes estão na sétima posição.

Transmissão do jogo do Goiás hoje ao vivo

O jogo do Goiás hoje vai passar na TV Brasil Central, DAZN e Nosso Futebol às 10h30, horário de Brasília.

O canal Brasil Central tem transmissão na TV aberta para todo o estado de Goiás ao vivo e de graça. A emissora opera no número 13, afiliada à TV Cultura de graça.

Outra opção é assistir no DAZN, plataforma de streaming no aplicativo para dispositivo de celular, videogames, tablet ou smartv ou no próprio navegador. Por R$ 34,90 o torcedor tem acesso à programação.

No canal Nosso Futebol, o pay-per-view está disponível somente em operadoras por assinatura em valor extra na mensalidade.

Árbitro do jogo

O árbitro designado para apitar o jogo do Goiás hoje foi Elmo Alves Resende Cunha.

Neste domingo, os assistentes vão ser Marcio Soares Maciel e Alexandre Amaral Cintra, enquanto o quarto árbitro da partida no Campeonato Goiano vai ser Wanderson Sousa Oliveira.

O delegado da partida, designado pela Federação Goiana de Futebol, vai ser Sergio Roberto Albernaz Junior.

Classificação atualizada

Com três rodadas já definidas, confira a classificação atualizada e completa do Campeonato Goiano.

1 Atlético GO - 9 pontos

2 CRAC - 7 pontos

3 Aparecidense - 6 pontos

4 Vila Nova - 5 pontos

5 Inhumas - 5 pontos

6 Goiás - 4 pontos

7 Goiânia - 4 pontos

8 Iporá - 3 pontos

9 Goianésia - 3 pontos

10 Anápolis - 2 pontos

11 Morrinhos - 1 ponto

12 Grêmio Anápolis - 0 pontos

Quarta rodada do Campeonato Goiano

A quarta rodada do Campeonato Goiano vai trazer outros embates além do jogo do Goiás hoje, durante o fim de semana em diferentes horários.

SÁBADO, 21/01:

Goiânia 2 x 1 Aparecidense

DOMINGO, 22/01:

Iporá x Goiás - 10h30

Inhumas x Goianésia - 15h30

Vila Nova x Atlético GO - 16h

Anápolis x CRAC - 16h

Morrinhos x Grêmio Anápolis - 16h

