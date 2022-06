Islândia x Israel: saiba onde assistir o jogo de hoje e horário (13/06)

Ainda buscando a primeira vitória na Liga das Nações, a Islândia recebe Israel nesta segunda, 13 de junho, pela quarta rodada da competição na liga B, a segunda divisão. A bola vai rolar a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Laugardalsvöllur. Saiba onde assistir Islândia x Israel hoje ao vivo.

Onde assistir Islândia x Israel hoje?

O jogo entre Islândia x Israel hoje será transmitido ao vivo no SporTV 3. Para acompanhar todos os lances do confronto na Liga das Nações, o torcedor deve sintonizar o canal através do seu televisor entre as operadoras de TV paga.

Caso contrário, você pode acessar a emissora através do streaming do Globo Play, já que a plataforma exibe futebol ao vivo. Porém, é necessário obter também o canal em seu pacote. Para assistir, você pode sintonizar no aplicativo para celular, computador ou na smart TV.

Informações do jogo Islândia x Israel hoje:

Data: 13/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Laugardalsvöllur, em Reykjavík, na Islândia

Arbitragem: Duje Strukan

Onde assistir: SporTV 3

Islândia e Israel na Liga das Nações

Ocupando a vice-liderança do grupo dois na Liga B, a Islândia contabiliza 2 pontos apenas depois de empatar duas partidas. Na última rodada não jogou já que a Rússia foi expulsa da competição pela UEFA. Por isso, espera descontar e reverter o desempenho regular que vem apresentando até aqui.

Do outro lado, Israel aparece na liderança com 4 pontos depois de vencer uma partida e empatar outra. Na última rodada a seleção israelense venceu a Albânia por 2 x 1 fora de casa e, por isso, assumiu a liderança com dois pontos de vantagem. Se vencer hoje, aumenta a diferença com os dois oponentes, já que a Rússia está fora.

Escalação da Islândia: Rúnarsson; Magnusson, Olafsson, Grétarsson, Sampsted; Helgason, Bjarnarson, Johannesson; Sigurdsson, Gudjohnsen e Thorsteinsson. Técnico: Arnar Viðarsson

Escalação de Israel: Marciano; Leidner, Goldberg, Vitor, Dasa; Karzev, Jaber, Peretz; Solomon, Welssman e Abada. Técnico: Alon Hazan

Palpite Islândia x Israel

O elenco de Israel sai na frente com o melhor desempenho dentro do grupo na Liga das Nações. Entretanto, o confronto promete ser equilibrado nas quatro linhas.

Isso porque nenhuma das seleções tem feito uma campanha regular até aqui, enquanto disputam a vaga até a primeira divisão do torneio da UEFA. Quem vencer, entretanto, coloca o seu pé ainda mais próximo da fase.